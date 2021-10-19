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https://tr.sputniknews.com/20211019/japonya-kuzey-korenin-iki-balistik-fuze-denedigini-acikladi-1049955679.html
Japonya, Kuzey Kore'nin 'iki balistik füze' denediğini açıkladı
Japonya, Kuzey Kore'nin 'iki balistik füze' denediğini açıkladı
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kuzey Kore'nin "iki balistik füze denediğini" açıkladı. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T07:23+0300
2021-10-19T07:23+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
japonya
açıklama
füze denemesi
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Ulusal basına demeç veren Başbakan Kişida, Kuzey Kore tarafından iki balistik füze denemesinin yapıldığını, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.Eylülden bu yana Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği füze denemelerini 'oldukça talihsiz' olarak niteleyen Kişida, Japon askeri unsurlarının güvenliğinin sağlanması ve olası acil durumlara karşı hazırlıklı olunması talimatı verdiğini bildirdi.Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu ise düzenlediği basın toplantısında, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları aleyhine olan denemeleri Japon hükümeti olarak kınadıklarını" belirtti.Savunma Bakanı Kişi Nobuo, denemeye ilişkin detay vermezken, hükümetin son durumu analiz ettiğini kaydetti.Japonya Sahil Güvenliği, füzelerin düşmüş olabileceği bölgelerdeki Japon gemilerinin alarma geçirildiğini açıkladı.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına göre füzelerden biri Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Sinpo bölgesinden yerel saatle 10.17'de Japon Denizi'ne fırlatıldı.Ulusal gazetelerden JoongAng Ilbo'nun Güney Kore askeri kaynaklarına dayandırdığı haberde, diğer füzenin bir denizaltıdan fırlatıldığı aktarıldı.Kuzey Kore, 15 Eylül'de kısa menzilli balistik, 28 Eylül'de ise Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) 'yeni geliştirilmiş hipersonik' şeklinde tanımladığı füze denemeleri yapmıştı.
kuzey kore
güney kore
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kuzey kore, güney kore, japonya, açıklama, füze denemesi

Japonya, Kuzey Kore'nin 'iki balistik füze' denediğini açıkladı

07:23 19.10.2021
© REUTERS / KCNAKuzey Kore resmi haber ajansı, 25 Mart 2021'deki yeni tip taktik güdümlü füze denemesinden görüntüler yayımladı. Analistlere göre bunlar Ekim 2020'de Pyongyang'daki askeri geçit töreninde sergilenen füzeler. Silahsızlanma Çalışmaları James Martin Merkezi'nden Jeffrey Lewis "Eğer öyleyse, daha önce denenmiş KN-23 füzelerinin gerçekten büyük bir savaş başlığıyla geliştirilmiş varyantı gibi görünüyorlar" dedi.
Kuzey Kore resmi haber ajansı, 25 Mart 2021'deki yeni tip taktik güdümlü füze denemesinden görüntüler yayımladı. Analistlere göre bunlar Ekim 2020'de Pyongyang'daki askeri geçit töreninde sergilenen füzeler. Silahsızlanma Çalışmaları James Martin Merkezi'nden Jeffrey Lewis Eğer öyleyse, daha önce denenmiş KN-23 füzelerinin gerçekten büyük bir savaş başlığıyla geliştirilmiş varyantı gibi görünüyorlar dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / KCNA
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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kuzey Kore'nin "iki balistik füze denediğini" açıkladı.
Ulusal basına demeç veren Başbakan Kişida, Kuzey Kore tarafından iki balistik füze denemesinin yapıldığını, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.
Eylülden bu yana Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği füze denemelerini 'oldukça talihsiz' olarak niteleyen Kişida, Japon askeri unsurlarının güvenliğinin sağlanması ve olası acil durumlara karşı hazırlıklı olunması talimatı verdiğini bildirdi.
Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu ise düzenlediği basın toplantısında, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları aleyhine olan denemeleri Japon hükümeti olarak kınadıklarını" belirtti.
Savunma Bakanı Kişi Nobuo, denemeye ilişkin detay vermezken, hükümetin son durumu analiz ettiğini kaydetti.
Japonya Sahil Güvenliği, füzelerin düşmüş olabileceği bölgelerdeki Japon gemilerinin alarma geçirildiğini açıkladı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına göre füzelerden biri Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Sinpo bölgesinden yerel saatle 10.17'de Japon Denizi'ne fırlatıldı.
Ulusal gazetelerden JoongAng Ilbo'nun Güney Kore askeri kaynaklarına dayandırdığı haberde, diğer füzenin bir denizaltıdan fırlatıldığı aktarıldı.
Kuzey Kore, 15 Eylül'de kısa menzilli balistik, 28 Eylül'de ise Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) 'yeni geliştirilmiş hipersonik' şeklinde tanımladığı füze denemeleri yapmıştı.
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