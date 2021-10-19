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https://tr.sputniknews.com/20211019/kayseride-kripto-para-operasyonu-1-gozalti-1049979681.html
Kayseri'de kripto para operasyonu: 1 gözaltı
Kayseri'de kripto para operasyonu: 1 gözaltı
Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen kripto para operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T19:41+0300
2021-10-19T19:41+0300
türkiye
kayseri
kripto para
jandarma
kripto
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında, kripto para üretimi yapıldığını tespit etti.Bu kapsamda, merkez Melikgazi ilçesinde şüpheli F.E'nin evine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 370 bin lira olan çeşitli elektronik cihazlar, cep telefonları ve kripto para üretim cihazı (kripto para madenciliği yapmak için kullanılan bir bilgisayar sistemi) ele geçirildi.Gözaltına alınan F.E. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem başlatıldı.
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kayseri, kripto para, jandarma, kripto

Kayseri'de kripto para operasyonu: 1 gözaltı

19:41 19.10.2021
© AAKayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen kripto para operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen kripto para operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© AA
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Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen kripto para operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında, kripto para üretimi yapıldığını tespit etti.
Bu kapsamda, merkez Melikgazi ilçesinde şüpheli F.E'nin evine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 370 bin lira olan çeşitli elektronik cihazlar, cep telefonları ve kripto para üretim cihazı (kripto para madenciliği yapmak için kullanılan bir bilgisayar sistemi) ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.E. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem başlatıldı.
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