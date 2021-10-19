Kayseri'de kripto para operasyonu: 1 gözaltı

Bu kapsamda, merkez Melikgazi ilçesinde şüpheli F.E'nin evine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 370 bin lira olan çeşitli elektronik cihazlar, cep telefonları ve kripto para üretim cihazı (kripto para madenciliği yapmak için kullanılan bir bilgisayar sistemi) ele geçirildi.