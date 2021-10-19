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Kiev'i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'nın NATO üyeliğini üçüncü bir ülke veto edemez
Kiev'i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'nın NATO üyeliğini üçüncü bir ülke veto edemez
NATO'nun Avrupa'daki tatbikatlarının tavan yaptığı ve Rusya'nın NATO temsilciliğini askıya alacağını açıkladığı dönemde, Kiev'i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T14:14+0300
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dünya
rusya
abd
ukrayna
nato
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'Rusya'nın eylemlerine karşı durmak için Karadeniz bölgesel ortaklığını güçlendirmenin yollarını Ukrayna askeri yetkilileriyle görüştüklerini' söyleyen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 'Ukrayna'nın Karadeniz bölgesinde güvenliği garantiye alma çabalarını desteklemeye devam edeceklerini' belirtti. Austin, Ukrayna'nın NATO üyesi olmasına Rusya'nın getirdiği itirazlar hatırlatıldığında, Ukrayna'nın NATO'ya emelleri üzerinde üçüncü bir ülkenin veto yetkisinin olmadığını dile getirdi:"NATO'nun üyelik kararları üzerinde üçüncü bir ülkenin veto yetkisi yoktur. Daha önce de söylediğim gibi Ukrayna gelecekteki dış politikasına kendi karar verme hakkına sahiptir ve biz onların bunu herhangi bir dış müdahale olmadan yapabilmesini bekliyoruz."'Ukrayna'daki çatışmaların barışçı çözümüne Rusya'nın engel oluşturduğunu' iddia eden ABD Savunma Bakanı, Rusya'yı 'ABD ile müttefiklerine siber saldırı düzenlemekle' suçlayıp buna 'son vermesi' çağrısı yaptı.
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rusya
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rusya, abd, ukrayna, nato, lloyd austin

Kiev'i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'nın NATO üyeliğini üçüncü bir ülke veto edemez

14:14 19.10.2021 (güncellendi: 14:20 19.10.2021)
© REUTERS / GLEB GARANICHABD ve Ukrayna Savunma Bakanları Lloyd Austin ve Andriy Taran, Kiev'deki Ukrayna'nın Savunucuları Anıtı'na çiçek koyarken
ABD ve Ukrayna Savunma Bakanları Lloyd Austin ve Andriy Taran, Kiev'deki Ukrayna'nın Savunucuları Anıtı'na çiçek koyarken - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / GLEB GARANICH
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NATO'nun Avrupa'daki tatbikatlarının tavan yaptığı ve Rusya'nın NATO temsilciliğini askıya alacağını açıkladığı dönemde, Kiev'i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukraynalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında Moskova'yı hedef aldı.
'Rusya'nın eylemlerine karşı durmak için Karadeniz bölgesel ortaklığını güçlendirmenin yollarını Ukrayna askeri yetkilileriyle görüştüklerini' söyleyen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 'Ukrayna'nın Karadeniz bölgesinde güvenliği garantiye alma çabalarını desteklemeye devam edeceklerini' belirtti.
Austin, Ukrayna'nın NATO üyesi olmasına Rusya'nın getirdiği itirazlar hatırlatıldığında, Ukrayna'nın NATO'ya emelleri üzerinde üçüncü bir ülkenin veto yetkisinin olmadığını dile getirdi:
"NATO'nun üyelik kararları üzerinde üçüncü bir ülkenin veto yetkisi yoktur. Daha önce de söylediğim gibi Ukrayna gelecekteki dış politikasına kendi karar verme hakkına sahiptir ve biz onların bunu herhangi bir dış müdahale olmadan yapabilmesini bekliyoruz."
'Ukrayna'daki çatışmaların barışçı çözümüne Rusya'nın engel oluşturduğunu' iddia eden ABD Savunma Bakanı, Rusya'yı 'ABD ile müttefiklerine siber saldırı düzenlemekle' suçlayıp buna 'son vermesi' çağrısı yaptı.
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