https://tr.sputniknews.com/20211019/kievi-ziyaret-eden-abd-savunma-bakani-ukraynanin-nato-uyeligini-ucuncu-bir-ulke-veto-edemez-1049967461.html

Kiev'i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'nın NATO üyeliğini üçüncü bir ülke veto edemez

Kiev'i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'nın NATO üyeliğini üçüncü bir ülke veto edemez

NATO'nun Avrupa'daki tatbikatlarının tavan yaptığı ve Rusya'nın NATO temsilciliğini askıya alacağını açıkladığı dönemde, Kiev'i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T14:14+0300

2021-10-19T14:14+0300

2021-10-19T14:20+0300

dünya

rusya

abd

ukrayna

nato

lloyd austin

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'Rusya'nın eylemlerine karşı durmak için Karadeniz bölgesel ortaklığını güçlendirmenin yollarını Ukrayna askeri yetkilileriyle görüştüklerini' söyleyen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 'Ukrayna'nın Karadeniz bölgesinde güvenliği garantiye alma çabalarını desteklemeye devam edeceklerini' belirtti. Austin, Ukrayna'nın NATO üyesi olmasına Rusya'nın getirdiği itirazlar hatırlatıldığında, Ukrayna'nın NATO'ya emelleri üzerinde üçüncü bir ülkenin veto yetkisinin olmadığını dile getirdi:"NATO'nun üyelik kararları üzerinde üçüncü bir ülkenin veto yetkisi yoktur. Daha önce de söylediğim gibi Ukrayna gelecekteki dış politikasına kendi karar verme hakkına sahiptir ve biz onların bunu herhangi bir dış müdahale olmadan yapabilmesini bekliyoruz."'Ukrayna'daki çatışmaların barışçı çözümüne Rusya'nın engel oluşturduğunu' iddia eden ABD Savunma Bakanı, Rusya'yı 'ABD ile müttefiklerine siber saldırı düzenlemekle' suçlayıp buna 'son vermesi' çağrısı yaptı.

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rusya

abd

ukrayna

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rusya, abd, ukrayna, nato, lloyd austin