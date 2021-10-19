Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin iyi yönetilmediğini biliyorsunuz, ben de biliyorum

Türkiye'nin iyi yönetilmediğini biliyorsunuz, ben de biliyorum. Türkiye'nin iyi yönetilmediğini biliyorsunuz, ben de biliyorum.

128 milyar doların kimlere hangi kurdan satıldığını, kimlere peşkeş çekildiğini bilmiyoruz. 128 milyar doların kimlere hangi kurdan satıldığını, kimlere peşkeş çekildiğini bilmiyoruz.

Merkez Bankası çalışanları unutmasınlar, Millet İttifakı olarak geldiğimizde göreceksiniz Merkez Bankası'nın saat gibi nasıl çalıştığını. Merkez Bankası çalışanları unutmasınlar, Millet İttifakı olarak geldiğimizde göreceksiniz Merkez Bankası'nın saat gibi nasıl çalıştığını.

Erdoğan'ın avukatları 'Hırsızık yapmayın' dediğim için hakaret davası açmış. Demek ki 'Hırsızlık yapın' desem bir şey olmayacak. Erdoğan'ın avukatları 'Hırsızık yapmayın' dediğim için hakaret davası açmış. Demek ki 'Hırsızlık yapın' desem bir şey olmayacak.

Bütün hak arayanların, bütün garibanların temsilcisi bu kardeşiniz olacak. Bütün hak arayanların, bütün garibanların temsilcisi bu kardeşiniz olacak.

Kimsenin hakkını yedirmeyeceğim. Kul hakkı yiyecek, her türlü rezilliği yapacak, malı götürecek, sonra Kılıçdaroğlu ses çıkarmayacak. Kimsenin hakkını yedirmeyeceğim. Kul hakkı yiyecek, her türlü rezilliği yapacak, malı götürecek, sonra Kılıçdaroğlu ses çıkarmayacak.

Erdoğan ailesinin vakıflarının ne kadar para topladıklarını bilmiyoruz. Erdoğan ailesinin vakıflarının ne kadar para topladıklarını bilmiyoruz.

İktidarımızda sözlü sınav kalkacak, sınavda kim kazandıysa gidip yerleşecek. İktidarımızda sözlü sınav kalkacak, sınavda kim kazandıysa gidip yerleşecek.