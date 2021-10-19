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Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin iyi yönetilmediğini biliyorsunuz, ben de biliyorum
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin iyi yönetilmediğini biliyorsunuz, ben de biliyorum
Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin iyi yönetilmediğini biliyorsunuz, ben de biliyorum, devlete sahip çıkmak en... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T13:49+0300
2021-10-19T13:49+0300
2021-10-19T14:22+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
merkez bankası
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, merkez bankası, cumhuriyet halk partisi (chp)
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin iyi yönetilmediğini biliyorsunuz, ben de biliyorum
13:49 19.10.2021 (güncellendi: 14:22 19.10.2021)
Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin iyi yönetilmediğini biliyorsunuz, ben de biliyorum, devlete sahip çıkmak en çok CHP'ye yakışır" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Türkiye'nin iyi yönetilmediğini biliyorsunuz, ben de biliyorum.
128 milyar doların kimlere hangi kurdan satıldığını, kimlere peşkeş çekildiğini bilmiyoruz.
Merkez Bankası çalışanları unutmasınlar, Millet İttifakı olarak geldiğimizde göreceksiniz Merkez Bankası'nın saat gibi nasıl çalıştığını.
Erdoğan'ın avukatları 'Hırsızık yapmayın' dediğim için hakaret davası açmış. Demek ki 'Hırsızlık yapın' desem bir şey olmayacak.
Bütün hak arayanların, bütün garibanların temsilcisi bu kardeşiniz olacak.
Kimsenin hakkını yedirmeyeceğim. Kul hakkı yiyecek, her türlü rezilliği yapacak, malı götürecek, sonra Kılıçdaroğlu ses çıkarmayacak.
Erdoğan ailesinin vakıflarının ne kadar para topladıklarını bilmiyoruz.
İktidarımızda sözlü sınav kalkacak, sınavda kim kazandıysa gidip yerleşecek.
Bütün kamu görevlilerine sesleniyorum, sizi mafyatik ilişkilere zorlarlarsa bu kardeşinize haber vereceksiniz. Oraya geleceğim ve tepelerine çökeceğim.