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Koronavirüs aşısını erteleyen hekim, yaşadığı pişmanlığı anlattı
Koronavirüs aşısını erteleyen hekim, yaşadığı pişmanlığı anlattı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı olmayı ihmal eden ve koronavirüse yakalanan Tıbbi Patoloji Uzmanı Siraç Erten'ın yoğun bakım sürecinde... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T06:28+0300
2021-10-19T06:28+0300
koronavirüs
açıklama
fahrettin koca
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Kovid-19 aşısı olmayı ihmal eden ve korona virüse yakalanması nedeniyle bir aydır tedavi altında olan Tıbbi Patoloji Uzmanı Siraç Erten’in yoğun bakım sürecinde yaşadıklarını anlattığı videoyu paylaştı.Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tıbbi patoloji uzmanı olarak görev yapan ve aşı olmadığı için pişman olduğunu ifade eden Erten, “Ben bir hekim olarak Kovid-19 aşısını ihmal etmiştim. Covid-19 hastalığına yakalandım. Ve bu süreçte akciğerlerim ağır hasar aldı. Yaklaşık 1 aydır hastanede tedavi görüyorum. Toparladım çok şükür. Ama hala tedavi olmaya devam ediyorum. Çocuklarıma ve aileme hasret kaldım bu süreçte. Herkesten ricam aşılarını olsunlar” dedi.
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açıklama, fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Koronavirüs aşısını erteleyen hekim, yaşadığı pişmanlığı anlattı

06:28 19.10.2021
© REUTERS / Alexandre MeneghiniAbdala - koronavirüs aşısı
Abdala - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / Alexandre Meneghini
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı olmayı ihmal eden ve koronavirüse yakalanan Tıbbi Patoloji Uzmanı Siraç Erten'ın yoğun bakım sürecinde yaşadıklarını anlattığı ve pişmanlığını dile getirdiği bir video paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Kovid-19 aşısı olmayı ihmal eden ve korona virüse yakalanması nedeniyle bir aydır tedavi altında olan Tıbbi Patoloji Uzmanı Siraç Erten’in yoğun bakım sürecinde yaşadıklarını anlattığı videoyu paylaştı.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tıbbi patoloji uzmanı olarak görev yapan ve aşı olmadığı için pişman olduğunu ifade eden Erten, “Ben bir hekim olarak Kovid-19 aşısını ihmal etmiştim. Covid-19 hastalığına yakalandım. Ve bu süreçte akciğerlerim ağır hasar aldı. Yaklaşık 1 aydır hastanede tedavi görüyorum. Toparladım çok şükür. Ama hala tedavi olmaya devam ediyorum. Çocuklarıma ve aileme hasret kaldım bu süreçte. Herkesten ricam aşılarını olsunlar” dedi.
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