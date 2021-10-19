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Kremlin Sözcüsü Peskov: Erdoğan'ın 'dünya beşten büyüktür' mesajını Türkçe okuyacağım
Kremlin Sözcüsü Peskov: Erdoğan'ın 'dünya beşten büyüktür' mesajını Türkçe okuyacağım
Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılandırılmasına dair Angola'da yinelediği 'dünya beşten büyüktür' mesajı... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T14:23+0300
2021-10-19T14:24+0300
kremlin
dünya
recep tayyip erdoğan
dmitriy peskov
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Angola ziyareti sırasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması gerektiği savını yineleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a soruldu.Kremlin'in, Rusya'nın beş daimi üyelerinden birisi olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması konusunda ne düşündüğü sorusu karşısında, "Bu mesele, daimi üyelerin ortak mutabakatına bağlıdır. Biliyorsunuz ki (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, insanlığın önünde bulunan tüm sorunların tartışılması için daimi üyelerin toplanıp tüm sorunların ele alınması gerektiği girişiminde bulundu. Rusya'ya gelince, her şeyin (dünya düzenine dair tüm kuralların) yazılı olduğu Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne bağlılığını korumaktadır" dedi.Bunun yanında Peskov, Erdoğan'ın kendisine iletilen sözlerinin hangi bağlam içerisinde kullanıldığını bilmediğini belirtti ve ekledi: Peskov, iyi derecede Türkçe biliyor ve diplomat olarak Türkiye'de görev yapmış biri.Erdoğan, Angola ziyareti sırasında şu ifadeleri kullanmıştı:
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kremlin, recep tayyip erdoğan, dmitriy peskov

Kremlin Sözcüsü Peskov: Erdoğan'ın 'dünya beşten büyüktür' mesajını Türkçe okuyacağım

14:23 19.10.2021 (güncellendi: 14:24 19.10.2021)
© AFP 2021 / SERGEI KARPUKHINKremlin Sözcüsü Peskov
Kremlin Sözcüsü Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© AFP 2021 / SERGEI KARPUKHIN
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılandırılmasına dair Angola'da yinelediği 'dünya beşten büyüktür' mesajı sorulduğunda, Türkiye liderinin söz konusu açıklamasının Türkçe olarak okumayı tercih edeceğini söyledi. Peskov, Rusya'nın, BM Sözleşmesi'ne sadık kalınması gerektiğine inandığını ekledi.
Angola ziyareti sırasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması gerektiği savını yineleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a soruldu.
Kremlin'in, Rusya'nın beş daimi üyelerinden birisi olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması konusunda ne düşündüğü sorusu karşısında, "Bu mesele, daimi üyelerin ortak mutabakatına bağlıdır. Biliyorsunuz ki (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, insanlığın önünde bulunan tüm sorunların tartışılması için daimi üyelerin toplanıp tüm sorunların ele alınması gerektiği girişiminde bulundu. Rusya'ya gelince, her şeyin (dünya düzenine dair tüm kuralların) yazılı olduğu Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne bağlılığını korumaktadır" dedi.
Bunun yanında Peskov, Erdoğan'ın kendisine iletilen sözlerinin hangi bağlam içerisinde kullanıldığını bilmediğini belirtti ve ekledi:
"Bu cümleyi kendim okumadım, sadece basında aktarılmış halini gördüm. Çevirinin ne denli düzgün yapıldığını bilmiyorum. Türkçe okuma becerisine sahibim, mutlaka (Türkçe açıklamaya) bakacağım."
Peskov, iyi derecede Türkçe biliyor ve diplomat olarak Türkiye'de görev yapmış biri.
Erdoğan, Angola ziyareti sırasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Dünya beşten büyüktür diyerek, küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz. İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşı'nın galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz. Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz."
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