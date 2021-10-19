https://tr.sputniknews.com/20211019/kremlin-sozcusu-peskov-erdoganin-dunya-besten-buyuktur-mesajini-turkce-okuyacagim-1049968603.html

Kremlin Sözcüsü Peskov: Erdoğan'ın 'dünya beşten büyüktür' mesajını Türkçe okuyacağım

Kremlin Sözcüsü Peskov: Erdoğan'ın 'dünya beşten büyüktür' mesajını Türkçe okuyacağım

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılandırılmasına dair Angola'da yinelediği 'dünya beşten büyüktür' mesajı... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T14:23+0300

2021-10-19T14:23+0300

2021-10-19T14:24+0300

kremlin

dünya

recep tayyip erdoğan

dmitriy peskov

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Angola ziyareti sırasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması gerektiği savını yineleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a soruldu.Kremlin'in, Rusya'nın beş daimi üyelerinden birisi olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması konusunda ne düşündüğü sorusu karşısında, "Bu mesele, daimi üyelerin ortak mutabakatına bağlıdır. Biliyorsunuz ki (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, insanlığın önünde bulunan tüm sorunların tartışılması için daimi üyelerin toplanıp tüm sorunların ele alınması gerektiği girişiminde bulundu. Rusya'ya gelince, her şeyin (dünya düzenine dair tüm kuralların) yazılı olduğu Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne bağlılığını korumaktadır" dedi.Bunun yanında Peskov, Erdoğan'ın kendisine iletilen sözlerinin hangi bağlam içerisinde kullanıldığını bilmediğini belirtti ve ekledi: Peskov, iyi derecede Türkçe biliyor ve diplomat olarak Türkiye'de görev yapmış biri.Erdoğan, Angola ziyareti sırasında şu ifadeleri kullanmıştı:

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kremlin, recep tayyip erdoğan, dmitriy peskov