https://tr.sputniknews.com/20211019/la-palma-adasindaki-volkan-bir-ayda-85-milyon-metrekup-lav-puskurttu-1049975525.html

La Palma Adası'ndaki volkan bir ayda 85 milyon metreküp lav püskürttü

La Palma Adası'ndaki volkan bir ayda 85 milyon metreküp lav püskürttü

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı bu zamana kadar 85 milyon... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T17:47+0300

2021-10-19T17:47+0300

2021-10-19T17:51+0300

yaşam

yanardağ

lav

kül

la palma

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La Palma Adası'nda aktif duruma geçmesinden bu yana birinci ayını dolduran volkan rekor sayılacak düzeyde lav çıkarmaya devam ediyor. Yerel yönetim kaynakları ve Volkanoloji Enstitüsü uzmanları yanardağdan bu zamana kadar 85 milyon metreküp lav çıktığını, 9 milyon metreküp külün etrafa yayıldığını ve 56 bin ton kükürt dioksit emisyonu olduğunu açıkladı.Yanardağdan çıkan lavlar yaklaşık 900 hektarlık alanı kaplarken, kilise, mezarlık, futbol tesisinin de aralarında olduğu ancak çoğunluğu ev olan 2 bine yakın binayı yakıp geçti.Bölgede şimdiye kadar 7 bin kişi evlerinden tahliye edilmiş durumda. Yetkililer, ilki 28 Eylül'de Atlas Okyanusu'na dökülen lavların ikinci koldan da denize ulaşması halinde yeni tahliyelerin olabileceğini ifade ediyor. Hızlı bir şekilde akışı devam eden ikinci koldan dökülen lavların denize sadece 100 metre uzaklıkta olduğu, önümüzdeki saatlerde denize ulaşacağı bildiriliyor.

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yanardağ, lav, kül, la palma