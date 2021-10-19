https://tr.sputniknews.com/20211019/lavrov-nato-rusya-ile-iliskileri-normallestirmek-icin-ilk-adimi-atmali-1049980809.html

Lavrov: NATO, Rusya ile ilişkileri normalleştirmek için ilk adımı atmalı

Lavrov: NATO, Rusya ile ilişkileri normalleştirmek için ilk adımı atmalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun Rusya ile ilişkileri normalleştirmek için ilk adımı atması gerektiğini belirtti. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

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Lavrov, basın mensuplarına açıklamasında, “Mevcut durumda, ilişkileri normalleştirmeye yönelik ilk adım atması gereken tarafın NATO olduğunu düşünüyoruz, çünkü NATO ve Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi kötüleştirmeye başlayan taraf asla biz değildik” ifadesini kullandı.Rusya-NATO ilişkilerinin, dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin Güney Osetya’ya saldırı emrini verdiği 2008’de bozulmaya başladığını dile getiren Lavrov, “Bu durumu değerlendirmek için Rusya-NATO Konseyi’nin toplanması çağrısında bulunmuştuk, fakat ABD Dışişleri Bakanı (Condoleezza Rice) bu çağrıyı katiyen reddetmişti. Oysa Rusya-NATO Konseyi kurulurken, kuruluş belgesinde, konseyin her hava koşullarında hareket etmesi gerektiğinin altı çiziliyor” dedi.

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rusya, sergey lavrov, nato, ab, ikili ilişki, açıklama, ilişki