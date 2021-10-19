https://tr.sputniknews.com/20211019/lavrov-nato-rusya-ile-iliskileri-normallestirmek-icin-ilk-adimi-atmali-1049980809.html
Lavrov: NATO, Rusya ile ilişkileri normalleştirmek için ilk adımı atmalı
Lavrov: NATO, Rusya ile ilişkileri normalleştirmek için ilk adımı atmalı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun Rusya ile ilişkileri normalleştirmek için ilk adımı atması gerektiğini belirtti. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T20:10+0300
2021-10-19T20:10+0300
2021-10-19T20:10+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
nato
ab
ikili ilişki
açıklama
ilişki
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Lavrov, basın mensuplarına açıklamasında, “Mevcut durumda, ilişkileri normalleştirmeye yönelik ilk adım atması gereken tarafın NATO olduğunu düşünüyoruz, çünkü NATO ve Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi kötüleştirmeye başlayan taraf asla biz değildik” ifadesini kullandı.Rusya-NATO ilişkilerinin, dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin Güney Osetya’ya saldırı emrini verdiği 2008’de bozulmaya başladığını dile getiren Lavrov, “Bu durumu değerlendirmek için Rusya-NATO Konseyi’nin toplanması çağrısında bulunmuştuk, fakat ABD Dışişleri Bakanı (Condoleezza Rice) bu çağrıyı katiyen reddetmişti. Oysa Rusya-NATO Konseyi kurulurken, kuruluş belgesinde, konseyin her hava koşullarında hareket etmesi gerektiğinin altı çiziliyor” dedi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, sergey lavrov, nato, ab, ikili ilişki, açıklama, ilişki
Lavrov: NATO, Rusya ile ilişkileri normalleştirmek için ilk adımı atmalı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun Rusya ile ilişkileri normalleştirmek için ilk adımı atması gerektiğini belirtti.
Lavrov, basın mensuplarına açıklamasında, “Mevcut durumda, ilişkileri normalleştirmeye yönelik ilk adım atması gereken tarafın NATO olduğunu düşünüyoruz, çünkü NATO ve Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi kötüleştirmeye başlayan taraf asla biz değildik” ifadesini kullandı.
Rusya-NATO ilişkilerinin, dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin Güney Osetya’ya saldırı emrini verdiği 2008’de bozulmaya başladığını dile getiren Lavrov, “Bu durumu değerlendirmek için Rusya-NATO Konseyi’nin toplanması çağrısında bulunmuştuk, fakat ABD Dışişleri Bakanı (Condoleezza Rice) bu çağrıyı katiyen reddetmişti. Oysa Rusya-NATO Konseyi kurulurken, kuruluş belgesinde, konseyin her hava koşullarında hareket etmesi gerektiğinin altı çiziliyor” dedi.