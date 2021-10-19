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https://tr.sputniknews.com/20211019/lavrovdan-erdoganin-dunya-besten-buyuktur-mesajiyla-ilgili-aciklama-onunla-ayni-fikirdeyim-1049972109.html
Lavrov'dan Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' mesajıyla ilgili açıklama: Onunla aynı fikirdeyim
Lavrov'dan Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' mesajıyla ilgili açıklama: Onunla aynı fikirdeyim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yeniden yapılandırılmasına dair Angola'da yinelediği 'dünya beşten... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T16:29+0300
2021-10-19T16:36+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
recep tayyip erdoğan
bm
türkiye
bmgk
açıklama
destek
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Soçi'de gerçekleştirilen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısına katılan Lavrov, gazetecilerin Erdoğan'ın Angola ziyareti sırasında bir kez daha altını çizdiği 'dünya beşten büyüktür' mesajıyla ilgili sorularını yanıtladı.Lavrov, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belagati iyi biliniyor. Farklı konularda özgür bir şekilde fikirlerini söylüyor. Ona katılıyorum. BMGK'nın beş daimi üyesinin dünyanın kaderini belirleme hakkına sahip olmadığı konusunda onunla aynı fikirdeyim" dedi.'BM ve BMGK yeni gerçekliklere adapte edilmeli'Şu anda BM'nin ve BMGK'nın yeni gerçekliklere adapte edilmesine ihtiyaç olduğunu söyleyen Lavrov, "BM kurulduğunda olduğu gibi, artık dünyada 50 ülke yok. Elbette gelişmekte olan ülkeler, BM'nin bu ana organındaki temsil düzeylerinin artırılmasında tamamen haklı bir şekilde ısrar ediyorlar. Şimdi 15 üye arasında Batı'nın en az altı üyesi var. Japonya Asya'dan Güvenlik Konseyi'ne seçildiğinde, yedinci oy da Batı siyasetinin kumbarasına gidiyor" ifadelerini kullandı.Erdoğan, Angola ziyareti sırasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Dünya beşten büyüktür diyerek, küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz. İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşı'nın galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz. Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz."
https://tr.sputniknews.com/20211015/lavrov-rusyanin-istikrarli-gelisimi-batinin-hosuna-gitmiyor-1049865401.html
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rusya, sergey lavrov, recep tayyip erdoğan, bm, türkiye, bmgk, açıklama, destek

Lavrov'dan Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' mesajıyla ilgili açıklama: Onunla aynı fikirdeyim

16:29 19.10.2021 (güncellendi: 16:36 19.10.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yeniden yapılandırılmasına dair Angola'da yinelediği 'dünya beşten büyüktür' mesajını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Erdoğan'ın haklı olduğunu ve BMGK'nın dünyanın kaderini belirleme hakkına sahip olmadığını belirtti.
Soçi'de gerçekleştirilen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısına katılan Lavrov, gazetecilerin Erdoğan'ın Angola ziyareti sırasında bir kez daha altını çizdiği 'dünya beşten büyüktür' mesajıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Lavrov, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belagati iyi biliniyor. Farklı konularda özgür bir şekilde fikirlerini söylüyor. Ona katılıyorum. BMGK'nın beş daimi üyesinin dünyanın kaderini belirleme hakkına sahip olmadığı konusunda onunla aynı fikirdeyim" dedi.

'BM ve BMGK yeni gerçekliklere adapte edilmeli'

Şu anda BM'nin ve BMGK'nın yeni gerçekliklere adapte edilmesine ihtiyaç olduğunu söyleyen Lavrov, "BM kurulduğunda olduğu gibi, artık dünyada 50 ülke yok. Elbette gelişmekte olan ülkeler, BM'nin bu ana organındaki temsil düzeylerinin artırılmasında tamamen haklı bir şekilde ısrar ediyorlar. Şimdi 15 üye arasında Batı'nın en az altı üyesi var. Japonya Asya'dan Güvenlik Konseyi'ne seçildiğinde, yedinci oy da Batı siyasetinin kumbarasına gidiyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Angola ziyareti sırasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Dünya beşten büyüktür diyerek, küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz. İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşı'nın galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz. Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz."
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
DÜNYA
Lavrov: Rusya’nın istikrarlı gelişimi Batı’nın hoşuna gitmiyor
15 Ekim, 19:54
511000
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