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'Libya, Türkiye'ye olan sağlık hizmeti borcunu gözden geçirdi'
'Libya, Türkiye'ye olan sağlık hizmeti borcunu gözden geçirdi'
Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden yetkililerin Trablus'un Türkiye'ye olan sağlık hizmeti borcunu görüştüğü bildirildi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T10:56+0300
2021-10-19T10:56+0300
dünya
türkiye
libya
sağlık
borç
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Libya'da Başbakan Abdulhamid Dibeybe tarafından kurulan ve yabancı ülkelerden alınan sağlık hizmeti borcunu denetlemeden sorumlu komite, pazartesi günü ilk toplantısını yaparak Trablus'un Türkiye'ye olan borcunu görüştü.Yerel basında çıkan haberlere göre toplantı, Libya Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'deki ofisinde gerçekleştirildi.Toplantıda, Libya'nın Türkiye'ye olan borçlarının ödenmesine hazırlanırken gözden geçirilmesine yönelik mekanizma ele alındı.Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki diyalog kapsamında 2020nin ekim ayında Libya'da ateşkesin sağlanması ve martta Başbakan Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti'nin göreve gelmesiyle ülkede kısmi istikrar ortamı sağlanmıştı.
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türkiye, libya, sağlık, borç

'Libya, Türkiye'ye olan sağlık hizmeti borcunu gözden geçirdi'

10:56 19.10.2021
© REUTERS / Costas BaltasLibya bayrağı
Libya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / Costas Baltas
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden yetkililerin Trablus'un Türkiye'ye olan sağlık hizmeti borcunu görüştüğü bildirildi.
Libya'da Başbakan Abdulhamid Dibeybe tarafından kurulan ve yabancı ülkelerden alınan sağlık hizmeti borcunu denetlemeden sorumlu komite, pazartesi günü ilk toplantısını yaparak Trablus'un Türkiye'ye olan borcunu görüştü.
Yerel basında çıkan haberlere göre toplantı, Libya Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'deki ofisinde gerçekleştirildi.
Toplantıda, Libya'nın Türkiye'ye olan borçlarının ödenmesine hazırlanırken gözden geçirilmesine yönelik mekanizma ele alındı.
Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki diyalog kapsamında 2020nin ekim ayında Libya'da ateşkesin sağlanması ve martta Başbakan Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti'nin göreve gelmesiyle ülkede kısmi istikrar ortamı sağlanmıştı.
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