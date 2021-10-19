Lukaşenko: Bazı Batılı ülkeler, pandemiyi siyasi amaçları için kullanıyor

Belarus'taki pandemi durumunun ele alındığı hükümet toplantısında konuşan Lukaşenko, bazı Batılı ülkelerin Kovid-19'la mücadeleyi siyasi amaçlar için kullanıp diğer ülkeleri zayıflatmaya çalıştığını söyledi.



Lukaşenko, "Bazı ülkelerin tüm bunları ekonomik olarak kullandığı, bugün artık tartışma götürmez bir gerçek. ABD, AB ülkeleri gibi güçlü ülkeler, rakiplerini yok etmek istiyor. Her zaman pazarlara ihtiyaçları var. Bu nedenle, eğer işletmelerimizi kapatma kararı alırsak, bu onların çıkarına olur" dedi.



Lukaşenko, bazı ülkeleri ekonomik ve siyasi açıdan zayıflatmak için yeni koronavirüs vakası artışının kullanıldığının ve bunun çok ciddi bir konu olduğunun altını çizdi.



Tüm dünya ölçeğinde bir ekonomik savaş yürütüldüğünü kaydeden Lukaşenko, "En zayıf ülkeler, ekonomik açıdan ölebilir. Bence yakında ölecekler" diye konuştu.