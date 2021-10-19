'Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Birleşmiş Milletler'in (BM), Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin, bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Birleşmiş Milletler'in (BM), Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin, bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.