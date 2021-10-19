https://tr.sputniknews.com/20211019/mali-ve-orta-afrika-cumhuriyeti-tezkeresi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1049978070.html

'Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

'Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T18:43+0300

2021-10-19T18:43+0300

2021-10-19T18:58+0300

tezkere

tsk

mali

orta afrika cumhuriyeti

türkiye

tbmm

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TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Birleşmiş Milletler'in (BM), Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin, bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

mali

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tezkere, tsk, mali, orta afrika cumhuriyeti, tbmm