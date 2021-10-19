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Mehmet Demirkol'dan Ali Koç eleştirisi: Gözlerime inanamadım, elde megafon, ağırlık böyle konmaz
Mehmet Demirkol'dan Ali Koç eleştirisi: Gözlerime inanamadım, elde megafon, ağırlık böyle konmaz
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Başkan Ali Koç'un Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanan taraftarlara megafonla hitap... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T17:14+0300
2021-10-19T17:14+0300
spor
mehmet demirkol
ali koç
eleştiri
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Socrates YouTube kanalında yayınlanan "Karşı Karşıya" programında Trabzonspor'un 3-1 kazandığı Fenerbahçe maçını değerlendiren Mehmet Demirkol, eleştirilerin odağında olan müsabakanın hakemi Ali Şansalan'ın performansıyla ilgili olarak "acıklı" yorumunu yaptı. T24'ün aktardığı haberde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanan taraftarlara çağrısını ve sözlerini de yorumlayan Demirkol, "çok kötü bir operasyondu" ifadelerini kullandı.Demirkol'un konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:'Baştan sona fiyasko'Ali Koç'un karşılaşma sonu açıklamalarının son derece faydasız ve zararlı olduğunu söyleyen yorumcu, "Hiçbir şey oynamayan Mesut Özil'e megafonun bırakılması doğru değil. Mesut kitlelere hitap edecek bir yeteneği yok. Baştan sona fiyasko" diye konuştu.'Fenerbahçe'ye 3 büyük zarar verir'Demirkol, yaratılan ortamın Fenerbahçe'ye üç büyük zararı olduğunu vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti:'Ağırlık böyle konmaz'Demirkol, Ali Koç'un tamamen fanatikçe ve başkanlığı ağırlığının dışında bir operasyon yaptığını söyledi. Yorumcu, "Gözlerime inanamadım. Elde megafon havaalanında.. Kime ne faydası var. Çok kötü yöneticilik maalesef. Ağırlık böyle konmaz" diye konuştu.'O hareketten sarı kart çıkmaz'Hakem Ali Şansalan'ın kötü hakemlik yaptığını belirten Demirkol, "Penaltıdan şüphe yok. Bence kırmızı kart kararı yanlış. Pozisyon faul değil. Djaniny uyanıkça kendini öne atıyor. Kim normal bir hareket yapıyor" dedi.Demirkol, kırmızı çıkan pozisyonda Ali Şansalan'ın çok net görme şansının düşük olduğunu vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti: 'İpin koptuğu yer'"İpin koptuğu yer, sigortaların attığı yer hakem Ali Şansalan'ın genel tavırları. Nwakewe'den yediği dayağa yanıt veremeyişi" diyen yorumcu, itirazında haklı olmasına rağmen Nwakewe'nin yaptığı davranışın net sarı kart olduğunu söyledi. Demirkol konuşmasına şöyle devam etti: "Hakeme bu tavırlarla yaklaşıyorsan dünyanın her yerinde sarı kart görürsün. Gustavo'nun itirazı da böyle. Bir tarafa verip diğer tarafa vermeyince problem çıkıyor."'Ali Şansalan gücünün yettiğine bağırıyor'Ali Şansalan'ın ilk çıktığında çok iyi bir hakem olacağını düşündüğünü belirten Demirkol, "Eskiden güler yüzlüydü. o halinden eser kalmamış. Saçma sapan futbolcuları azarlıyor. Gücünün yettiğine bağırıyor. Bu çok ilginç bir tavır. Nwakewe'ye gösteremiyor bu tavrı ama Berat'a yapıyor. Tavırlar, mimikler kötü. Niye kart gösterirken koşuyorsun oyuncunun üzerine" dedi.'Serdar Tatlı baskıyı yönetemedi'Oyun oynanırken hakem Şansalan'ın tartışan Bakesetas ve Valencia'nın arasına girdiğini anımsatan Demirkol, şunları söyledi: 'Tatlı, Fenerbahçe-Alanyaspor maçına Şansalan'ı atamalı'Demirkol, Serdar Tatlı'nın reaksiyonel bir kişi olduğunu ve geçmişte Beşiktaş'a yaptıklarına bakarak Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasına Ali Şansalan'ı ataması gerektiğini belirtti.'Ali Şansalan'ın durumu acıklı'Demirkol konuşmasına şöyle devam etti:
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mehmet demirkol, ali koç, eleştiri

Mehmet Demirkol'dan Ali Koç eleştirisi: Gözlerime inanamadım, elde megafon, ağırlık böyle konmaz

17:14 19.10.2021
© DHAMehmet Demirkol
Mehmet Demirkol - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© DHA
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Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Başkan Ali Koç'un Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanan taraftarlara megafonla hitap ettiği görüntüler için "Gözlerime inanamadım. Elde megafon havaalanında. Kime ne faydası var. Çok kötü yöneticilik maalesef. Ağırlık böyle konmaz" dedi.
Socrates YouTube kanalında yayınlanan "Karşı Karşıya" programında Trabzonspor'un 3-1 kazandığı Fenerbahçe maçını değerlendiren Mehmet Demirkol, eleştirilerin odağında olan müsabakanın hakemi Ali Şansalan'ın performansıyla ilgili olarak "acıklı" yorumunu yaptı.
T24'ün aktardığı haberde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanan taraftarlara çağrısını ve sözlerini de yorumlayan Demirkol, "çok kötü bir operasyondu" ifadelerini kullandı.
Demirkol'un konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

'Baştan sona fiyasko'

Ali Koç'un karşılaşma sonu açıklamalarının son derece faydasız ve zararlı olduğunu söyleyen yorumcu, "Hiçbir şey oynamayan Mesut Özil'e megafonun bırakılması doğru değil. Mesut kitlelere hitap edecek bir yeteneği yok. Baştan sona fiyasko" diye konuştu.

'Fenerbahçe'ye 3 büyük zarar verir'

Demirkol, yaratılan ortamın Fenerbahçe'ye üç büyük zararı olduğunu vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti:
"Bu kadro bundan pozitif bir enerji devşiremez. Öyle bir kadro değil bu. Öyle olacak Volkan Demirelli Ozan Tufanlı kadrolar bile bunu yapamadı. İkinci olarak futbol yanlışlarının üstünü kapatıyor bunlar. Üçüncü olarak bunun geri kalan yani Fenerbahçe'nin dışında kalan faktörlere etkisi sarı lacivertlilerin lehine olmaz. Hakemler diş biler. Organizasyon da diş biler. Başta bir iki hafta idare ederler. Daha sonra terse döner iş."

'Ağırlık böyle konmaz'

Demirkol, Ali Koç'un tamamen fanatikçe ve başkanlığı ağırlığının dışında bir operasyon yaptığını söyledi. Yorumcu, "Gözlerime inanamadım. Elde megafon havaalanında.. Kime ne faydası var. Çok kötü yöneticilik maalesef. Ağırlık böyle konmaz" diye konuştu.

'O hareketten sarı kart çıkmaz'

Hakem Ali Şansalan'ın kötü hakemlik yaptığını belirten Demirkol, "Penaltıdan şüphe yok. Bence kırmızı kart kararı yanlış. Pozisyon faul değil. Djaniny uyanıkça kendini öne atıyor. Kim normal bir hareket yapıyor" dedi.
Demirkol, kırmızı çıkan pozisyonda Ali Şansalan'ın çok net görme şansının düşük olduğunu vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti:
"Pozisyona çok uzak. Tek kurtarırı yan hakemin uyarması. Yüzde yüzse VAR söyleyecek. Buradan sarı kart çıkmaz. Orada sarı çıkması insanların kafasını bulandırdı. Eğer faulse bariz gol şansından kırmızı olmalı. Niye sarı? Bariz gol şansı yoksa niye kart var?"

'İpin koptuğu yer'

"İpin koptuğu yer, sigortaların attığı yer hakem Ali Şansalan'ın genel tavırları. Nwakewe'den yediği dayağa yanıt veremeyişi" diyen yorumcu, itirazında haklı olmasına rağmen Nwakewe'nin yaptığı davranışın net sarı kart olduğunu söyledi. Demirkol konuşmasına şöyle devam etti: "Hakeme bu tavırlarla yaklaşıyorsan dünyanın her yerinde sarı kart görürsün. Gustavo'nun itirazı da böyle. Bir tarafa verip diğer tarafa vermeyince problem çıkıyor."

'Ali Şansalan gücünün yettiğine bağırıyor'

Ali Şansalan'ın ilk çıktığında çok iyi bir hakem olacağını düşündüğünü belirten Demirkol, "Eskiden güler yüzlüydü. o halinden eser kalmamış. Saçma sapan futbolcuları azarlıyor. Gücünün yettiğine bağırıyor. Bu çok ilginç bir tavır. Nwakewe'ye gösteremiyor bu tavrı ama Berat'a yapıyor. Tavırlar, mimikler kötü. Niye kart gösterirken koşuyorsun oyuncunun üzerine" dedi.

'Serdar Tatlı baskıyı yönetemedi'

Oyun oynanırken hakem Şansalan'ın tartışan Bakesetas ve Valencia'nın arasına girdiğini anımsatan Demirkol, şunları söyledi:
"Bunlar ciddi hakem sorunları. Ve üzücü... Çünkü Ali Şansalan gelecek vaat eden, oyunu bildiğini düşündüğüm bir hakemdi. Ancak bu sezon formsuz. Formsuz olmasına rağmen üst üste maçlar verildi. Çok hatalar yaptı. Ben Serdar Tatlı yönetimindeki MHK'nin üzerindeki baskıyı yönetemediğini düşünüyorum."

'Tatlı, Fenerbahçe-Alanyaspor maçına Şansalan'ı atamalı'

Demirkol, Serdar Tatlı'nın reaksiyonel bir kişi olduğunu ve geçmişte Beşiktaş'a yaptıklarına bakarak Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasına Ali Şansalan'ı ataması gerektiğini belirtti.

'Ali Şansalan'ın durumu acıklı'

Demirkol konuşmasına şöyle devam etti:
"Ali Şansalan'ın operasyon için geldiğini düşünmüyorum. Öyle olsa penaltıyı cart diye çalardı. Ama çok kötü hakemlik yaptığı konusunda hiç şüphem yok. Ali Şansalan içinde bulunduğu atmosferden etkilenip kendisinden üstün gördüğü kişilere karşı anlayışlı, kendisi seviyesinde gördüğü kişilere karşı çok sert ve kaba davranan bir adama dönüştü. Bu çok acıklı bir durum."
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