https://tr.sputniknews.com/20211019/meksikada-gece-kulubune-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1049953819.html

Meksika’da gece kulübüne silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Meksika’da gece kulübüne silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Meksika'nın Morelia kentinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T03:38+0300

2021-10-19T03:38+0300

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dünya

meksika

silahlı saldırı

gece kulübü

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Meksika'nın Michoacan eyaletindeki Morelia kentinde 'Cantina La 25' isimli gece kulübüne yerel saatle 03.30 sularında silahlı saldırı düzenlendi. Gece kulübüne beyaz renkli bir araçla gelen saldırganlar, barın önünde bulunanlara bir anda ateş açtı.Saldırganların açtığı ateş sonucu 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Saldırının ardından olay yerine gelen acil yardım ekipleri, yaralıları ambulansla bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 3'ünün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 6'ya yükseldi. Michoacan Eyaleti Başsavcılığı ise, saldırganların kimliklerinin henüz tespit edilemediğini açıkladı. Başsavcılık, olayla ilgili tüm gerçekleri açığa çıkartmak için soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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meksika, silahlı saldırı, gece kulübü