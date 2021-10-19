https://tr.sputniknews.com/20211019/meteorolojiden-kar-uyarisi-1049954943.html

Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Orta ve Doğu Karadeniz karla karışık yağmur bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere Marmara ve İç Anadolu... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T06:23+0300

2021-10-19T06:23+0300

2021-10-19T06:23+0300

yaşam

karadeniz

kar yağışı

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

kar

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul’un kuzeybatısı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile bu akşam saatlerinde Adana ve Osmaniye'nin güney kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, heyelan, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Öte yandan bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışı da bekleniyor.

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karadeniz, kar yağışı, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, kar