https://tr.sputniknews.com/20211019/meteorolojiden-kar-uyarisi-1049954943.html
Meteoroloji'den kar uyarısı
Meteoroloji'den kar uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Orta ve Doğu Karadeniz karla karışık yağmur bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere Marmara ve İç Anadolu... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T06:23+0300
2021-10-19T06:23+0300
2021-10-19T06:23+0300
yaşam
karadeniz
kar yağışı
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
kar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul’un kuzeybatısı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile bu akşam saatlerinde Adana ve Osmaniye'nin güney kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, heyelan, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Öte yandan bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışı da bekleniyor.
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karadeniz, kar yağışı, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, kar
Meteoroloji'den kar uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Orta ve Doğu Karadeniz karla karışık yağmur bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere Marmara ve İç Anadolu bölgesi için ise yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul’un kuzeybatısı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile bu akşam saatlerinde Adana ve Osmaniye'nin güney kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, heyelan, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Öte yandan bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışı da bekleniyor.