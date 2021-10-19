https://tr.sputniknews.com/20211019/micotakis-ile-sisi-enerji-ve-savunma-alanlarindaki-isbirligini-gorustu-1049967190.html

Miçotakis ile Sisi, enerji ve savunma alanlarındaki işbirliğini görüştü

Miçotakis ile Sisi, enerji ve savunma alanlarındaki işbirliğini görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki enerji ve savunma... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T13:53+0300

2021-10-19T13:53+0300

2021-10-19T13:53+0300

dünya

türkiye

yunanistan

mısır

görüşme

abdülffetah sisi

kiryakos miçotakis

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bugün başkent Atina'da Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile bir araya geldi.Toplantı, Atina'da 9'uncusu düzenlenecek olan Yunanistan-Güney Kıbrıs-Mısır üçlü zirvesi öncesinde gerçekleşti.Kathimerini'nin Yunan hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre liderler, Atina ile Kahire arasında enerji ve savunma alanlarındaki projelerde işbirliğini genişletmenin yollarını ele aldı.Haberde, Miçotakis ile Sisi'nin bölgesel gelişmelerin Avrupa Birliği (AB) ile Mısır arasındaki stratejik ilişkilerin geliştirilmesini gerektirdiği konusunda mutabık kaldığı belirtildi.Miçotakis'in Sisi'ye Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki son faaliyetlerine ilişkin bilgi verdiği aktarılan haberde, Yunanistan Başbakanı'nın, Ankara'nın bölgedeki 'istikrarsızlaştırıcı rolüne' işaret ettiği kaydedildi.

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türkiye, yunanistan, mısır, görüşme, abdülffetah sisi, kiryakos miçotakis