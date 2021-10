https://tr.sputniknews.com/20211019/milli-egitim-bakani-ozer-biz-egitimde-iyi-degiliz-algisi-var-hayir-iyiyiz-1049957760.html

Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Biz eğitimde iyi değiliz' algısı var; hayır, iyiyiz

Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Biz eğitimde iyi değiliz' algısı var; hayır, iyiyiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Biz eğitimde iyi değiliz' algısı var. Hayır iyiyiz" dedi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T10:03+0300

2021-10-19T10:03+0300

2021-10-19T10:03+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

mahmut özer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1048404738_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7ee99fd547f6b97e351a1e94bed34734.jpg

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü köşe yazısında Bakan Özer ile yaptığı görüşmeye yer verdi.Acet’in yazısının ilgili kısmı şöyle:"Eğitim meselesi dünyanın her tarafında sert tartışmalar eşliğinde yürüyen, doğruları yanlışları kişiden kişiye, gruptan gruba, uzmandan uzmana değişebilen bir alan. Bu alandaki yetersizlikleri, eksik bırakılanları, doğruları ve yanlışları tartışmak elbette önem taşıyor. Ancak bir noktadan sonra bu “Biz eğitim işinde kötüyüz” jargonu, bedbinliğe, umutsuzluğa yol açabiliyor."Yeni Milli Eğitim Bakanı, sanıyorum böyle bir atmosferden kendisi de rahatsız olduğu için, başlığa taşıdığımız ifadeyi kullanıyor:“Biz eğitimde iyi değiliz” algısı var. Hayır iyiyiz.Peki, bu içi boş bir retorik mi? Yine kendisinin verdiği uluslararası sınavlardaki son durumumuza bakılırsa, “Eğitim işinde kötüyüz” diyerek kendimize biraz fazla haksızlık yaptığımızı düşünebiliriz. PİSA ve TIMMS gibi uluslararası izleme araştırmalarına göre Türkiye, son yıllarda ortalama puanını OECD ülkeleri arasında en fazla artıran üç ülkeden biri olma başarısını elde etti."Acet’in aktardığına göre Özer ayrıca “Artık yardımcı kitaplar da bakanlık tarafından bastırılarak ülkenin her tarafına, bütün okullara ücretsiz gönderilecek” dedi.Bakan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla okulların kapanacağına yönelik endişeler için de “B ve C planımız yok. Koşullar değişir, önlemler değişir, saatler değişir ama okullar açık kalır” ifadesini kullandı.'Yardımcı kitaplar bütün okullara gönderilecek'Özer ayrıca, okullarda kullanılan yardımcı kitapların da artık bakanlık tarafından bastırılarak ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi. Özer, MEB’in yardımcı kitaplarının en nitelikli kitaplar olduğunu artık özel okulların da bu kitaplara yöneldiğini belirtti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

milli eğitim bakanlığı, mahmut özer