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https://tr.sputniknews.com/20211019/nasa-7-goktasi-dunyayi-teget-gececek-1049969192.html
NASA: 7 göktaşı Dünya'yı teğet geçecek
NASA: 7 göktaşı Dünya'yı teğet geçecek
NASA, önümüzdeki haftalarda 7 farklı göktaşının Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurdu. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T15:10+0300
2021-10-19T15:13+0300
nasa
yaşam
göktaşı
teğet geçme
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gezegenimize yaklaşan 7 asteroit ile ilgili açıklamalarda bulundu.Hürriyet'in NASA'nın Yakın Dünya Nesneleri Merkezi'nden aktardığına göre, bu asteroitlerden bir tanesi neredeyse New York'un ikonik yapılarından Empire State ile aynı büyüklükte.'2004 UE' isimli asteroit 13 Kasım'da Dünya'ya en yakın konumuna gelecek. Dünya için tehlike potansiyeli taşıdığı düşünülen en az 26 bin asteroit bulunuyor.Bunlardan birinin bile yolunun Dünya’yla kesişmesi bir felaketi doğurabilir. Uzmanlar, bu dev uzay kayalarının teorik olarak Dünya'ya çarpmaları halinde feci hasara neden olabileceğini belirtiyor.Ancak NASA'dan yapılan açıklamada söz konusu asteroitler böyle bir risk taşımıyor.
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nasa, göktaşı, teğet geçme

NASA: 7 göktaşı Dünya'yı teğet geçecek

15:10 19.10.2021 (güncellendi: 15:13 19.10.2021)
© Fotoğraf : Mirrorgöktaşı
göktaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© Fotoğraf : Mirror
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NASA, önümüzdeki haftalarda 7 farklı göktaşının Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurdu.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gezegenimize yaklaşan 7 asteroit ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Hürriyet'in NASA'nın Yakın Dünya Nesneleri Merkezi'nden aktardığına göre, bu asteroitlerden bir tanesi neredeyse New York'un ikonik yapılarından Empire State ile aynı büyüklükte.
'2004 UE' isimli asteroit 13 Kasım'da Dünya'ya en yakın konumuna gelecek. Dünya için tehlike potansiyeli taşıdığı düşünülen en az 26 bin asteroit bulunuyor.
Bunlardan birinin bile yolunun Dünya’yla kesişmesi bir felaketi doğurabilir. Uzmanlar, bu dev uzay kayalarının teorik olarak Dünya'ya çarpmaları halinde feci hasara neden olabileceğini belirtiyor.
Ancak NASA'dan yapılan açıklamada söz konusu asteroitler böyle bir risk taşımıyor.
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