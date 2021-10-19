https://tr.sputniknews.com/20211019/nasa-7-goktasi-dunyayi-teget-gececek-1049969192.html

NASA: 7 göktaşı Dünya'yı teğet geçecek

NASA: 7 göktaşı Dünya'yı teğet geçecek

NASA, önümüzdeki haftalarda 7 farklı göktaşının Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurdu. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T15:10+0300

2021-10-19T15:10+0300

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gezegenimize yaklaşan 7 asteroit ile ilgili açıklamalarda bulundu.Hürriyet'in NASA'nın Yakın Dünya Nesneleri Merkezi'nden aktardığına göre, bu asteroitlerden bir tanesi neredeyse New York'un ikonik yapılarından Empire State ile aynı büyüklükte.'2004 UE' isimli asteroit 13 Kasım'da Dünya'ya en yakın konumuna gelecek. Dünya için tehlike potansiyeli taşıdığı düşünülen en az 26 bin asteroit bulunuyor.Bunlardan birinin bile yolunun Dünya’yla kesişmesi bir felaketi doğurabilir. Uzmanlar, bu dev uzay kayalarının teorik olarak Dünya'ya çarpmaları halinde feci hasara neden olabileceğini belirtiyor.Ancak NASA'dan yapılan açıklamada söz konusu asteroitler böyle bir risk taşımıyor.

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2021

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nasa, göktaşı, teğet geçme