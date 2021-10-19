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https://tr.sputniknews.com/20211019/nasanin-uzay-aracinda-orhan-pamukun-kitabindan-alinti-1049974073.html
Orhan Pamuk'un sözleri, NASA'nın uzay aracında
Orhan Pamuk'un sözleri, NASA'nın uzay aracında
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 12 yıl sürecek olan Jüpiter görevini başlattı. NASA'nın Jüpiter gezegenine yolladığı uzay aracı Lucy’e... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T17:03+0300
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yaşam
nasa
orhan pamuk
uzay
nobel
jüpiter
yazar
edebiyat
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NASA'nın Jüpiter'e gönderdiği uzay aracı Lucy'ye insanlığa ve yaşama dair anlamlı mesajlar içeren plakalar yerleştirildi. Alıntılarda Orhan Pamuk'un bir kitabından alıntı ve bir Türk atasözü yer aldı.Orhan Pamuk’un Kara Kitap’ından yapılan alıntı şöyle: Plakada, "Ağaca balta vurmuşlar ‘sapı bendendir’ demiş” şeklindeki Türk atasözünün İngilizce çevirisine de yer verildi.
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nasa, orhan pamuk, uzay, nobel, jüpiter, yazar, edebiyat

Orhan Pamuk'un sözleri, NASA'nın uzay aracında

17:03 19.10.2021 (güncellendi: 17:05 19.10.2021)
© AFP 2021 / OZAN KOSEOrhan Pamuk
Orhan Pamuk - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© AFP 2021 / OZAN KOSE
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 12 yıl sürecek olan Jüpiter görevini başlattı. NASA'nın Jüpiter gezegenine yolladığı uzay aracı Lucy’e aralarında Orhan Pamuk’un da olduğu önemli yazarlar, bilim insanları ve düşünürlerden alıntılar içeren bir plaka yerleştirdi. Plakada bir de Türk atasözü yer aldı.
NASA'nın Jüpiter'e gönderdiği uzay aracı Lucy'ye insanlığa ve yaşama dair anlamlı mesajlar içeren plakalar yerleştirildi. Alıntılarda Orhan Pamuk'un bir kitabından alıntı ve bir Türk atasözü yer aldı.

Orhan Pamuk’un Kara Kitap’ından yapılan alıntı şöyle:
“Daha çok sevmek, daha çok gülmek, daha çok düşünmek isterdik. Daha çok görmek, daha çok anlamak, daha çok güvenmek isterdik. Şimdi bizden kalanlar bu istekler ve bu kelimeler. Huzur, rüyalar, uyku ve öpüşler vardı. İnsanlar, meyvalar, kağıt ve kalemler de vardı. Çünkü hiçbir şey hayat kadar şaşırtıcı olamaz. Yazı hariç. Evet, tabii, tek teselli yazı hariç.”
Plakada, "Ağaca balta vurmuşlar ‘sapı bendendirdemiş” şeklindeki Türk atasözünün İngilizce çevirisine de yer verildi.
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