https://tr.sputniknews.com/20211019/nijeryada-pazar-yerine-duzenlenen-silahli-saldirida-olu-sayisi-43e-cikti-1049954786.html

Nijerya'da pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 43'e çıktı

Nijerya'da pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 43'e çıktı

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T05:41+0300

2021-10-19T05:41+0300

2021-10-19T05:40+0300

dünya

nijerya

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pazar yeri

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Pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısıNijerya'nın Sokoto eyaletinde pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi.e yükseldi.Sokoto Valisi Aminu Waziri Tambuwal, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin eyaletin Goronyo bölgesindeki pazar yerine düzenlediği saldırıda ölü sayısının 43'e çıktığını belirtti.Tambuwal, "Paydaşlarla yeni toplantı yaptık ve maalesef bu saldırıda 43 kişiyi kaybettik" ifadesini kullandı.Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini söyleyen Tambuwal, güvenlik sorunlarıyla başa çıkmak için daha fazla gücün konuşlandırılması gerektiğini aktardı.Öte yandan Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırıyı kınayarak, alçakça eylemin sorumlularının sayılı günlerinin kaldığını ifade etti.Silahlı kişilerin Sokoto eyaletinde dün düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğü belirtilmişti.Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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nijerya, saldırı, pazar yeri