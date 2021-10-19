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Okan Kurt'un tartışmada alıkonulduğu iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı
Okan Kurt'un tartışmada alıkonulduğu iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı
Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'un anlaşmazlık yaşadığı yan komşusuyla arbede yaşamış ve olayda alıkonulduğu ileri sürülmüştü. Çıkan tartışmaya ait yeni... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T12:06+0300
2021-10-19T12:06+0300
türkiye
beykoz
kavga
demet akalın
okan kurt
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Söz konusu tartışma, geçen günlerde İstanbul Beykoz'da gerçekleştiği ileri sürüldü. Üünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un sahibi olduğu restoranda yan komşusuyla kavga etmiş, bunun üzerine Akalın ise sosyal medya üzerinden yardım isteyerek eşinin işletmeden dışarı çıkartılmadığını ve polisin de içeri girmesine izin verilmediğini ifade etmişti. Söz konusu paylaşımda ünlü isim, "Nerede yaşıyoruz ya? Nerede yani bu polisler? Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Adamın can güvenliği yok yani" ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211018/demet-akalinin-esi-okan-kurt-beni-tehdit-eden-kisi-cumhurbaskaninin-berberiymis-1049910306.html
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beykoz, kavga, demet akalın, okan kurt

Okan Kurt'un tartışmada alıkonulduğu iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

12:06 19.10.2021
© Fotoğraf : DHAOkan Kurt
Okan Kurt - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© Fotoğraf : DHA
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Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'un anlaşmazlık yaşadığı yan komşusuyla arbede yaşamış ve olayda alıkonulduğu ileri sürülmüştü. Çıkan tartışmaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Söz konusu tartışma, geçen günlerde İstanbul Beykoz'da gerçekleştiği ileri sürüldü. Üünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un sahibi olduğu restoranda yan komşusuyla kavga etmiş, bunun üzerine Akalın ise sosyal medya üzerinden yardım isteyerek eşinin işletmeden dışarı çıkartılmadığını ve polisin de içeri girmesine izin verilmediğini ifade etmişti. Söz konusu paylaşımda ünlü isim, "Nerede yaşıyoruz ya? Nerede yani bu polisler? Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Adamın can güvenliği yok yani" ifadelerini kullanmıştı.
Okan Kurt - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
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