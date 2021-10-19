https://tr.sputniknews.com/20211019/okan-kurtun-tartismada-alikonuldugu-iddiasinda-yeni-goruntuler-ortaya-cikti-1049961942.html

Okan Kurt'un tartışmada alıkonulduğu iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Okan Kurt'un tartışmada alıkonulduğu iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'un anlaşmazlık yaşadığı yan komşusuyla arbede yaşamış ve olayda alıkonulduğu ileri sürülmüştü. Çıkan tartışmaya ait yeni... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T12:06+0300

2021-10-19T12:06+0300

2021-10-19T12:06+0300

türkiye

beykoz

kavga

demet akalın

okan kurt

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Söz konusu tartışma, geçen günlerde İstanbul Beykoz'da gerçekleştiği ileri sürüldü. Üünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un sahibi olduğu restoranda yan komşusuyla kavga etmiş, bunun üzerine Akalın ise sosyal medya üzerinden yardım isteyerek eşinin işletmeden dışarı çıkartılmadığını ve polisin de içeri girmesine izin verilmediğini ifade etmişti. Söz konusu paylaşımda ünlü isim, "Nerede yaşıyoruz ya? Nerede yani bu polisler? Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Adamın can güvenliği yok yani" ifadelerini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211018/demet-akalinin-esi-okan-kurt-beni-tehdit-eden-kisi-cumhurbaskaninin-berberiymis-1049910306.html

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beykoz, kavga, demet akalın, okan kurt