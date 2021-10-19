Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211019/ozbekistandan-getirilen-feto-sanigi-tahliye-oldu-1049965855.html
Özbekistan'dan getirilen FETÖ sanığı tahliye oldu
Özbekistan'dan getirilen FETÖ sanığı tahliye oldu
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın operasyonuyla Özbekistan'dan getirilen FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T13:39+0300
2021-10-19T13:40+0300
türkiye
mit
özbekistan
fetö
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102642/67/1026426704_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_e0412ed55ad00cfa1114e2794e9d4376.jpg
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Gürbüz Sevilay, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından savunma yapması için sanığa söz verdi.'Örgüte dair her şeyi anlattım' dediEtkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgüte dair bildiği her şeyi anlattığını belirten Sevilay, 'Özbekistan imamı' olduğuna dair dava dosyasına giren ihbarın, husumetli olduğu yakın bir akrabası tarafından yapıldığını öne sürdü.Tedavi olmak için tahliyesini istedi"Ülke imamı" olmadığını iddia eden Sevilay, önceki beyanlarında, sözde Özbekistan imamlarını deşifre ettiğini belirtti. Sevilay, birçok sağlık sorunu bulunduğunu, tedavisi için tahliye olmak istediğini dile getirdi. Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme, ara kararını açıkladı.'Konutu terk etmeme' adli şartıyla bırakıldıBuna göre, Sevilay, hazırlık aşaması ve yargılama boyunca etkin pişmanlık kapsamında verdiği beyanlar ile tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gürbüz Sevilay'a, elektronik kelepçe takılacak.MİT operasyonuyla Özbekistan'dan getirildiHakkında yakalama kararı bulunan Gürbüz Sevilay, MİT'in operasyonuyla 15 Şubat'ta Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilmişti.İddianameye göre, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Sevilay'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile kamudan ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği, bu kişiler vasıtasıyla 2017'de PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlandığı belirlendi.Irak ve Suriye'deki PKK/KCK mensuplarının füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019'da ilk olarak Irak'ın kuzeyine giden Sevilay'ın, PKK/KCK organizasyonuyla illegal yollardan Suriye'ye geçtiği, Haseke'de örgütün mühimmat üretim ve geliştirme tesislerini ziyaret ettiği, ayrıca PKK/KCK sorumlularıyla örgüte ait karargahlarda görüştüğü tespit edildi.30 yıla kadar hapisle yargılanıyorSevilay'ın, FETÖ'ye Özbekistan'da maddi yardımda bulunduğu, devlet kurumlarına sızan FETÖ mensuplarının iltimasıyla yurt dışında usulsüz ihaleler alarak kazanç sağladığı, Kırgızistan ve Ukrayna'da şirketler açtığı bilgisi de iddianamede yer aldı.Sanık Gürbüz Sevilay, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüte silah sağlama' suçlarından 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
türkiye
özbekistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102642/67/1026426704_0:0:867:650_1920x0_80_0_0_2e98de7e46ae5c2d2bde2c9602899f08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mit, özbekistan, fetö

Özbekistan'dan getirilen FETÖ sanığı tahliye oldu

13:39 19.10.2021 (güncellendi: 13:40 19.10.2021)
© AAMahkeme - duruşma salonu
Mahkeme - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© AA
Abone ol
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın operasyonuyla Özbekistan'dan getirilen FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Gürbüz Sevilay, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından savunma yapması için sanığa söz verdi.

'Örgüte dair her şeyi anlattım' dedi

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgüte dair bildiği her şeyi anlattığını belirten Sevilay, 'Özbekistan imamı' olduğuna dair dava dosyasına giren ihbarın, husumetli olduğu yakın bir akrabası tarafından yapıldığını öne sürdü.

Tedavi olmak için tahliyesini istedi

"Ülke imamı" olmadığını iddia eden Sevilay, önceki beyanlarında, sözde Özbekistan imamlarını deşifre ettiğini belirtti. Sevilay, birçok sağlık sorunu bulunduğunu, tedavisi için tahliye olmak istediğini dile getirdi. Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme, ara kararını açıkladı.

'Konutu terk etmeme' adli şartıyla bırakıldı

Buna göre, Sevilay, hazırlık aşaması ve yargılama boyunca etkin pişmanlık kapsamında verdiği beyanlar ile tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gürbüz Sevilay'a, elektronik kelepçe takılacak.

MİT operasyonuyla Özbekistan'dan getirildi

Hakkında yakalama kararı bulunan Gürbüz Sevilay, MİT'in operasyonuyla 15 Şubat'ta Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilmişti.
İddianameye göre, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Sevilay'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile kamudan ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği, bu kişiler vasıtasıyla 2017'de PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlandığı belirlendi.
Irak ve Suriye'deki PKK/KCK mensuplarının füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019'da ilk olarak Irak'ın kuzeyine giden Sevilay'ın, PKK/KCK organizasyonuyla illegal yollardan Suriye'ye geçtiği, Haseke'de örgütün mühimmat üretim ve geliştirme tesislerini ziyaret ettiği, ayrıca PKK/KCK sorumlularıyla örgüte ait karargahlarda görüştüğü tespit edildi.

30 yıla kadar hapisle yargılanıyor

Sevilay'ın, FETÖ'ye Özbekistan'da maddi yardımda bulunduğu, devlet kurumlarına sızan FETÖ mensuplarının iltimasıyla yurt dışında usulsüz ihaleler alarak kazanç sağladığı, Kırgızistan ve Ukrayna'da şirketler açtığı bilgisi de iddianamede yer aldı.
Sanık Gürbüz Sevilay, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüte silah sağlama' suçlarından 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
121004
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:26112'ye 'Muhabbet kuşum öldü beni teselli edin' çağrısı
14:25Evini restore eden adam, 47 yıl önce duvara gizlenmiş bir mektup buldu
14:23Kremlin Sözcüsü Peskov: Erdoğan'ın 'dünya beşten büyüktür' mesajını Türkçe okuyacağım
14:21Polonya'dan AB'ye tepki: Tehdit dilini reddediyoruz
14:20Teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otomobil için seri üretim tarihi verdi
14:18Zeytinburnu'nda tramvayla panelvan araç çarpıştı
14:18Pakistan'da bir baba istemediği biriyle evlenen kızını diri diri yaktı
14:14Kiev'i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'nın NATO üyeliğini üçüncü bir ülke veto edemez
14:12İTO Başkanı Avdagiç'ten kira artışlarına çözüm için iki öneri
14:00Dünya Meteoroloji Örgütü: 118 milyon kişi kuraklık, sel ve aşırı sıcaklık tehlikesiyle karşı karşıya
13:53Miçotakis ile Sisi, enerji ve savunma alanlarındaki işbirliğini görüştü
13:53Antalya'da scootera 3'ü ayakta 1'i oturarak, 4 kişi bindi
13:49Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin iyi yönetilmediğini biliyorsunuz, ben de biliyorum
13:47Netflix çalışanları greve gidiyor
13:40Rusya'daki günlük can kaybı sayısında yeni rekor
13:39Özbekistan'dan getirilen FETÖ sanığı tahliye oldu
13:37Üniversite öğrencilerinin yüzde 78'i flört şiddetiyle karşı karşıya
13:37Bilim insanlarından pandemi uyarısı: En az 8 kuş gribi türü dünyada dolaşıyor
13:35HRD Antwerp’in İstanbul ofisi, kalitesi düşük taşlara iyi dereceli taş sertifikası verdi
13:26Ukraynalı güzel, Rusça konuştuğu için yöneltilen eleştirilere yanıt verdi