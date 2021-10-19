Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211019/ozdemir-bayraktar-icin-ilk-toren-baykar-fabrikasinda-duzenlendi-1049960822.html
Özdemir Bayraktar için ilk tören BAYKAR fabrikasında düzenlendi
Özdemir Bayraktar için ilk tören BAYKAR fabrikasında düzenlendi
Dün hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar için ilk tören Esenyurt'taki BAYKAR fabrikasında düzenlendi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T11:39+0300
2021-10-19T11:39+0300
2021-10-19T11:39+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
selçuk bayraktar
özdemir bayraktar
haluk bayraktar
baykar savunma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049924226_0:0:1259:708_1920x0_80_0_0_19a2aead95e5a5719229d944059c5911.jpg
BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, dün hayatını kaybetti. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünürü olan Bayraktar’ın ölüm haberini oğlu Haluk Bayraktar duyurmuştu.Özdemir Bayraktar için Esenyurt’ta bulunan BAYKAR fabrikasında tören düzenledi. Törenin ardından Bayraktar’ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii’ne götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20211018/cumhurbaskani-erdogandan-ozdemir-bayraktar-icin-bassagligi-mesaji-1049944035.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049924226_0:0:1259:944_1920x0_80_0_0_7f018a64390c13582b2e87881e1e878d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, selçuk bayraktar, özdemir bayraktar, haluk bayraktar, baykar savunma
Özdemir Bayraktar için ilk tören BAYKAR fabrikasında düzenlendi
Dün hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar için ilk tören Esenyurt'taki BAYKAR fabrikasında düzenlendi.
BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, dün hayatını kaybetti.
Aynı zamanda Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın dünürü olan Bayraktar’ın ölüm haberini oğlu Haluk Bayraktar duyurmuştu.
Özdemir Bayraktar için Esenyurt’ta bulunan BAYKAR fabrikasında tören düzenledi.
Törenin ardından Bayraktar’ın
cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii’ne götürüldü.