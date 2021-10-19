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Özdemir Bayraktar için ilk tören BAYKAR fabrikasında düzenlendi
Özdemir Bayraktar için ilk tören BAYKAR fabrikasında düzenlendi
Dün hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar için ilk tören Esenyurt'taki BAYKAR fabrikasında düzenlendi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T11:39+0300
2021-10-19T11:39+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
selçuk bayraktar
özdemir bayraktar
haluk bayraktar
baykar savunma
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BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, dün hayatını kaybetti. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünürü olan Bayraktar’ın ölüm haberini oğlu Haluk Bayraktar duyurmuştu.Özdemir Bayraktar için Esenyurt’ta bulunan BAYKAR fabrikasında tören düzenledi. Törenin ardından Bayraktar’ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii’ne götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20211018/cumhurbaskani-erdogandan-ozdemir-bayraktar-icin-bassagligi-mesaji-1049944035.html
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recep tayyip erdoğan, selçuk bayraktar, özdemir bayraktar, haluk bayraktar, baykar savunma

Özdemir Bayraktar için ilk tören BAYKAR fabrikasında düzenlendi

11:39 19.10.2021
© Fotoğraf : Twitter/Haluk BayraktarBAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© Fotoğraf : Twitter/Haluk Bayraktar
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Dün hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar için ilk tören Esenyurt'taki BAYKAR fabrikasında düzenlendi.
BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, dün hayatını kaybetti.
Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünürü olan Bayraktar’ın ölüm haberini oğlu Haluk Bayraktar duyurmuştu.
Özdemir Bayraktar için Esenyurt’ta bulunan BAYKAR fabrikasında tören düzenledi.
Törenin ardından Bayraktar’ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii’ne götürüldü.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
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