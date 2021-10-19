Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211019/palu-ailesi-yeniden-hakim-karsisina-cikti-1049976645.html
Palu ailesi yeniden hakim karşısına çıktı
Palu ailesi yeniden hakim karşısına çıktı
Kocaeli'de 13 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen Melike Tanhal'ın öldürülmesine ilişkin, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 6 sanığın... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T18:17+0300
2021-10-19T18:19+0300
yaşam
palu
palu ailesi olayı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103701/23/1037012312_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_15c87ef7065e83fec71b3b5cda53c802.jpg
Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Melike Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael, teyzeleri Ayşe Palu ve Emine Ustael ile dayısı İsa Palu tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Melike Tahnal'ın anneannesi Hava ve diğer dayısı Fatih Palu ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.Celse arasında sanıklar Tuncer ve Emine Ustael, Hava ve Ayşe ile İsa ve Fatih Palu hakkında 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın bu dosyayla birleştiği zapta geçirildi.Öte yandan, sanık Tuncer Ustael hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan en az 15 yıl hapis cezası istemiyle açılan davanın da yargılama dosyasıyla birleştiği ve bu sanık ile Emine Ustael, Ayşe ve İsa Palu'nun celse arasında tutuklandığı kayda alındı.Kimlik tespitinin ardından sanıkların birleşen dosya bakımından savunmaları alındı.Sanık Tuncer Ustael, savunmasında, iddianamenin kendisine ulaşmadığını belirterek, adalet istediğini söyledi.Sanık Emine Ustael de önceki savunmalarını tekrar ettiğini, suçlamaları kabul etmediğini, kimseyi öldürmediğini öne sürerek, beraatini istedi.Sanık Ayşe Palu: Davadan yeni haberim olduSanık Ayşe Palu ise hakkında açılan davadan yeni haberinin olduğunu belirterek, savunma yapmak için süre talebinde bulundu.Sanık Hava Palu da önceki duruşmalardaki savunmasını tekrar ettiğini dile getirerek, beraatini talep etti.Sanık Fatih Palu da Tuncer Ustael'in herkese ispirto içirdiğini öne sürerek, "İçince bayıldım, ne olduğunu hatırlamıyorum. Uyanınca annem Melike'nin öldüğünü söyledi. Ne olduğunu bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum." dedi.Sanık İsa Palu da bu olaylardan dolayı mağdur olduklarını, Tuncer Ustael'in kendilerine ispirto içirdiğini ileri sürerek, "İspirto içince Melike öldü. Melike'yi kaldığımız yerden 4-5 kilometre öteye gömdük. Tuncer, Melike'yi Tahnal ailesinin kaçırdığına ilişkin dilekçe yazdı ve bunu Ferizli Savcılığına götürdük. Beraatimi talep ediyorum." şeklinde konuştu.Görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamını, Emine Ustael ile Ayşe ve İsa Palu'nun tahliyesini talep etti.Söz alan Emine Ustael ile Ayşe, İsa, Hava ve Fatih Palu'nun avukatları da müvekkillerinin savunması ile Cumhuriyet savcısının mütalaasına katıldıklarını kaydetti.Ayşe ve Tuncer Ustael'e savunmalarını yapabilmeleri için süre verilmesine karar veren mahkeme heyeti, Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına, Emine Ustael ile Ayşe ve İsa Palu'nun tahliyesine hükmetti.Heyet, Tuncer Ustael'in mahkemeye gönderdiği savunma dilekçesinin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek işlem yapılmasının istenmesine karar vererek, duruşmayı 13 Ocak'a erteledi.Ne olmuştu?Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazı çalışmalarında da herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonunda sanık Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'a yönelik "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan da 3 yıl olmak üzere 7 yıl hapisle cezalandırılmıştı.Emine Ustael ile Hava, İsa ve Ayşe Palu, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapse mahkum edilmişti.Fatih Palu, suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilerek tahliye edilmişti.Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, sanıkların aynı avukat tarafından savunulduğu için yargılamada usul hatası yapıldığı gerekçesiyle bozmuş, sanıklar Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkmıştı.
palu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103701/23/1037012312_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_5493fe11db46c28eebaf50d72825bb6e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
palu, palu ailesi olayı

Palu ailesi yeniden hakim karşısına çıktı

18:17 19.10.2021 (güncellendi: 18:19 19.10.2021)
© Fotoğraf : DHAPalu ailesi
Palu ailesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© Fotoğraf : DHA
Abone ol
Kocaeli'de 13 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen Melike Tanhal'ın öldürülmesine ilişkin, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 6 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Melike Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael, teyzeleri Ayşe Palu ve Emine Ustael ile dayısı İsa Palu tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Tutuksuz sanıklar Melike Tahnal'ın anneannesi Hava ve diğer dayısı Fatih Palu ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.
Celse arasında sanıklar Tuncer ve Emine Ustael, Hava ve Ayşe ile İsa ve Fatih Palu hakkında 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın bu dosyayla birleştiği zapta geçirildi.
Öte yandan, sanık Tuncer Ustael hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan en az 15 yıl hapis cezası istemiyle açılan davanın da yargılama dosyasıyla birleştiği ve bu sanık ile Emine Ustael, Ayşe ve İsa Palu'nun celse arasında tutuklandığı kayda alındı.
Kimlik tespitinin ardından sanıkların birleşen dosya bakımından savunmaları alındı.
Sanık Tuncer Ustael, savunmasında, iddianamenin kendisine ulaşmadığını belirterek, adalet istediğini söyledi.
Sanık Emine Ustael de önceki savunmalarını tekrar ettiğini, suçlamaları kabul etmediğini, kimseyi öldürmediğini öne sürerek, beraatini istedi.

Sanık Ayşe Palu: Davadan yeni haberim oldu

Sanık Ayşe Palu ise hakkında açılan davadan yeni haberinin olduğunu belirterek, savunma yapmak için süre talebinde bulundu.
Sanık Hava Palu da önceki duruşmalardaki savunmasını tekrar ettiğini dile getirerek, beraatini talep etti.
Sanık Fatih Palu da Tuncer Ustael'in herkese ispirto içirdiğini öne sürerek, "İçince bayıldım, ne olduğunu hatırlamıyorum. Uyanınca annem Melike'nin öldüğünü söyledi. Ne olduğunu bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum." dedi.
Sanık İsa Palu da bu olaylardan dolayı mağdur olduklarını, Tuncer Ustael'in kendilerine ispirto içirdiğini ileri sürerek, "İspirto içince Melike öldü. Melike'yi kaldığımız yerden 4-5 kilometre öteye gömdük. Tuncer, Melike'yi Tahnal ailesinin kaçırdığına ilişkin dilekçe yazdı ve bunu Ferizli Savcılığına götürdük. Beraatimi talep ediyorum." şeklinde konuştu.
Görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamını, Emine Ustael ile Ayşe ve İsa Palu'nun tahliyesini talep etti.
Söz alan Emine Ustael ile Ayşe, İsa, Hava ve Fatih Palu'nun avukatları da müvekkillerinin savunması ile Cumhuriyet savcısının mütalaasına katıldıklarını kaydetti.
Ayşe ve Tuncer Ustael'e savunmalarını yapabilmeleri için süre verilmesine karar veren mahkeme heyeti, Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına, Emine Ustael ile Ayşe ve İsa Palu'nun tahliyesine hükmetti.
Heyet, Tuncer Ustael'in mahkemeye gönderdiği savunma dilekçesinin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek işlem yapılmasının istenmesine karar vererek, duruşmayı 13 Ocak'a erteledi.

Ne olmuştu?

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı.
Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazı çalışmalarında da herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.
Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonunda sanık Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'a yönelik "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan da 3 yıl olmak üzere 7 yıl hapisle cezalandırılmıştı.
Emine Ustael ile Hava, İsa ve Ayşe Palu, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapse mahkum edilmişti.
Fatih Palu, suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilerek tahliye edilmişti.
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, sanıkların aynı avukat tarafından savunulduğu için yargılamada usul hatası yapıldığı gerekçesiyle bozmuş, sanıklar Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkmıştı.
100011
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:17Karamollaoğlu: İslam coğrafyasında nüfusun 3’de 1’i okuma yazma bilmiyor
19:11Ümraniye'de otobüs şoförüyle otomobil sürücüsü arasında tekme tokat kavga
19:02Haiti’de kaçırılan misyonerlerin serbest bırakılması için 17 milyon dolar fidye istendi
18:57ABD’li yazar: Rusya ve Belarus’un entegrasyonu NATO için önemli bir tehdit
18:43'Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
18:34Squid Game’in başrolünden diziyi eleştirenlere tavsiye: Bir daha izlesinler
18:34Bodrum Belediye Başkanı: Amacımız Bodrum’u Rusların ilk sırada tercih edeceği yer haline getirmek
18:27Ankara'dan cumhurbaşkanına hakaret yasasını değiştirmesini isteyen AİHM: Böyle bir imtiyaz verilemez
18:26Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mektubu
18:21Twitter, Rusya’da yasaklı içeriğin yüzde 90’ını kaldırdı
18:19AB, mali kurallarını değiştirmeye hazırlanıyor
18:17Palu ailesi yeniden hakim karşısına çıktı
18:12Merkez Hakem Kurulu'nda istifa
18:06TBMM’de bütçe görüşmeleri başlıyor: En çok kaynak eğitim ve sağlığa ayrılacak
18:05Ihlamur 400 liradan satışta: '50 gramlık paketler haline hazırlıyoruz'
18:05Hong Kong medyası: Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, İspanya’da
17:57Erdoğan: Togo'nun FETÖ ile mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır
17:54Moskova’daki Afganistan konulu toplantının sonunda ortak bildiri kabul edilecek
17:47Şanlıurfa'da çantayla gömülmüş bebek cesedi bulundu
17:47La Palma Adası'ndaki volkan bir ayda 85 milyon metreküp lav püskürttü