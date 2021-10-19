https://tr.sputniknews.com/20211019/peskov-moskovadaki-nato-askeri-misyonunun-kapatilmasindan-rusya-etkilenmez-1049969661.html

Peskov: Moskova'daki NATO askeri misyonunun kapatılmasından Rusya etkilenmez

Peskov: Moskova'daki NATO askeri misyonunun kapatılmasından Rusya etkilenmez

Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova'daki NATO askeri misyonunun kapatılmasından taraflar arasında hiçbir diyalog olmaması nedeniyle Rusya'nın etkilenmeyeceğini... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T15:26+0300

2021-10-19T15:26+0300

2021-10-19T15:26+0300

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dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'daki NATO askeri misyonunun ve Rusya'nın NATO Daimi Temsilciliği'nin çalışmalarını durdurma kararını değerlendirdi.Peskov, yaptığı açıklamada, "Bundan etkilenmeyeceğiz çünkü NATO ile zaten hiçbir diyaloğumuz yoktu. Dışişleri Bakanımızın da daha önce açıkladığı gibi, gerektiğinde Brüksel Büyükelçimiz ilgili tüm soruları yanıtlayacaktır. Aslında daha önce de böyleydi, diyaloğu sürdürme işlevini Brüksel elçimiz yüklenmişti" dedi.NATO'nun Rusya'yı mümkün olan her şekilde çevreleme arzusunu daha önce açıkça beyan ettiğini ve bu ifadelerini somut eylemlerle de desteklediğine vurgu yapan Peskov, "Brüksel'de görev yapan diplomatlarımızın sınır dışı edilmesi bu tür önlemleri gerekli ve kaçınılmaz hale getirdi, fiili durumu resmi hale getirdi" ifadelerini kullandı.Sözcü, ayrıca Rus tarafının NATO ile ilişkilerde 'tek başına tango dansı yapmanın' imkansız olduğunu ve buna isteği olmadığını defalarca dile getirdiğini anımsattı.

https://tr.sputniknews.com/20211018/rusya-nato-cevreleme-stratejisinden-vazgecmedikce-diyalog-zor-1049945870.html

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rusya, nato, brüksel, kremlin, dmitriy peskov