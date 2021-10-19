https://tr.sputniknews.com/20211019/potada-derbinin-galibi-fenerbahce-beko-1049955153.html

Potada derbinin galibi Fenerbahçe Beko

Potada derbinin galibi Fenerbahçe Beko

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 90-68 yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 4'te 4 yaptı. Anadolu Efes ise... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T06:34+0300

2021-10-19T06:34+0300

2021-10-19T06:34+0300

spor

anadolu efes

açıklama

maç

fenerbahçe beko

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Fenerbahçe Beko, Ülker Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes'i konuk etti. Sarı-Lacivertli takım baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 22 farkla galip bitirdi. Bu galibiyetle Fenerbahçe Beko, Efes karşısında 6 maç sonra kazandı.Karşılıklı basketlerle başlayan maçta uzak mesafeden kaydettiği sayılarla etkili olan Anadolu Efes karşısında boyalı alandan ve pota altından skor üreten Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 24-16 önde tamamladı.İkinci periyotta da iyi oyununu sürdüren ve yaptığı etkili savunmayla Anadolu Efes'i top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe Beko, 7 oyuncusundan aldığı skor katkısıyla farkı açtı ve soyunma odasına 47-31 üstün gitti.Üçüncü çeyreğe Fenerbahçe Beko, hızlı hücumlardan üst üste bulduğu sayılarla başladı. Sarı-lacivertli ekip, Tarık Biberovic ve Pierre ile dış atışlardan kaydettiği basketlerle çeyreğin bitimine 27 saniye kala farkı 26 sayıya çıkardı: 68-42. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 68-45 önde girdi.Dördüncü ve son çeyrekte skor üstünlüğünün verdiği avantajla rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 90-68 galip ayrıldı.

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anadolu efes, açıklama, maç, fenerbahçe beko