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Potada derbinin galibi Fenerbahçe Beko
Potada derbinin galibi Fenerbahçe Beko
ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 90-68 yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 4'te 4 yaptı. Anadolu Efes ise... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T06:34+0300
2021-10-19T06:34+0300
spor
anadolu efes
açıklama
maç
fenerbahçe beko
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Fenerbahçe Beko, Ülker Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes'i konuk etti. Sarı-Lacivertli takım baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 22 farkla galip bitirdi. Bu galibiyetle Fenerbahçe Beko, Efes karşısında 6 maç sonra kazandı.Karşılıklı basketlerle başlayan maçta uzak mesafeden kaydettiği sayılarla etkili olan Anadolu Efes karşısında boyalı alandan ve pota altından skor üreten Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 24-16 önde tamamladı.İkinci periyotta da iyi oyununu sürdüren ve yaptığı etkili savunmayla Anadolu Efes'i top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe Beko, 7 oyuncusundan aldığı skor katkısıyla farkı açtı ve soyunma odasına 47-31 üstün gitti.Üçüncü çeyreğe Fenerbahçe Beko, hızlı hücumlardan üst üste bulduğu sayılarla başladı. Sarı-lacivertli ekip, Tarık Biberovic ve Pierre ile dış atışlardan kaydettiği basketlerle çeyreğin bitimine 27 saniye kala farkı 26 sayıya çıkardı: 68-42. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 68-45 önde girdi.Dördüncü ve son çeyrekte skor üstünlüğünün verdiği avantajla rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 90-68 galip ayrıldı.
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anadolu efes, açıklama, maç, fenerbahçe beko

Potada derbinin galibi Fenerbahçe Beko

06:34 19.10.2021
© AA / Serhat ÇağdaşFenerbahçe Beko - Khimki
Fenerbahçe Beko - Khimki - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© AA / Serhat Çağdaş
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 90-68 yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 4'te 4 yaptı. Anadolu Efes ise ilk mağlubiyetini yaşadı.
Fenerbahçe Beko, Ülker Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes'i konuk etti. Sarı-Lacivertli takım baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 22 farkla galip bitirdi. Bu galibiyetle Fenerbahçe Beko, Efes karşısında 6 maç sonra kazandı.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçta uzak mesafeden kaydettiği sayılarla etkili olan Anadolu Efes karşısında boyalı alandan ve pota altından skor üreten Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 24-16 önde tamamladı.

İkinci periyotta da iyi oyununu sürdüren ve yaptığı etkili savunmayla Anadolu Efes'i top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe Beko, 7 oyuncusundan aldığı skor katkısıyla farkı açtı ve soyunma odasına 47-31 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe Fenerbahçe Beko, hızlı hücumlardan üst üste bulduğu sayılarla başladı. Sarı-lacivertli ekip, Tarık Biberovic ve Pierre ile dış atışlardan kaydettiği basketlerle çeyreğin bitimine 27 saniye kala farkı 26 sayıya çıkardı: 68-42. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 68-45 önde girdi.
Dördüncü ve son çeyrekte skor üstünlüğünün verdiği avantajla rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 90-68 galip ayrıldı.
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