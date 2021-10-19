https://tr.sputniknews.com/20211019/ronaldo-manuya-zidanei-onerdi-iddiasi-1049970285.html

'Ronaldo, ManU'ya Zidane'ı önerdi' iddiası

'Ronaldo, ManU'ya Zidane'ı önerdi' iddiası

İspanyol basını, Solskjaer'in son haftalardaki kötü performansı sonrası Cristiano Ronaldo'nun Manchester'a teknik direktör olarak Zidane'ı önerdiğini yazdı. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T15:59+0300

2021-10-19T15:59+0300

2021-10-19T16:02+0300

spor

cristiano ronaldo

zinedine zidane

manchester united

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Premier Lig ekiplerinden Manchester United (ManU) sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalardaki performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratıyor.Ligin son üç haftasında sadece bir puan alabilen Kırmızı Şeytanlar'da, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer sorgulanmaya başlandı.Ada basınında, Norveçli teknik adamın sezon başında Juventus'tan transfer edilen Cristiano Ronaldo ile de arasının bozuk olduğu yazılıyor.İspanyol televizyon kanalı Mega'da, Manchester United ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.Kanalda, Ronaldo ve Zinedine Zidane'ın Manchester ekibinde yeniden buluşabileceği konuşuldu.Portekizli futbolcunun tavsiyesi üzerine Manchester Unitedl'ı yetkililerin de, Real Madrid'in eski çalıştırıcısı Zidane'la görüştüğü öne sürüldü.49 yaşındaki Zidane, Ronaldo'nun yanı sıra Raphael Varane ile de Real Madrid'te unutulmaz başarılara imza atmıştı.ManU'nun yıldızlarından Paul Pogba da daha önce Zinedine Zidane ile çalışmak için Real Madrid'e gitmeyi istediğini belirtişti.

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cristiano ronaldo, zinedine zidane, manchester united