https://tr.sputniknews.com/20211019/rusya-dolarin-rezervlerdeki-ve-diger-ulkelerle-ticaretteki-payini-azaltmaya-devam-edecek-1049973793.html

'Rusya, doların rezervlerdeki ve diğer ülkelerle ticaretteki payını azaltmaya devam edecek’

'Rusya, doların rezervlerdeki ve diğer ülkelerle ticaretteki payını azaltmaya devam edecek’

Doların rezervlerdeki ve ticaretteki payını azaltma politikasının doğru olduğu konusunda kuşkuları olmadığını kaydeden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T16:58+0300

2021-10-19T16:58+0300

2021-10-19T16:58+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Rus medyasına açıklamasında, “Doların, ulusal uluslararası rezervlerdeki ve diğer ülkelerle ticaretteki payını azaltmaya devam etmenin doğru olduğu konusunda hiçbir kuşkumuz yok. Doları, ulusal olsun bölgesel olsun diğer para birimleriyle ve gelecekte bazı dijital varlıklarla değiştirmek mümkün” ifadesini kullandı.Euro ile işlemlerde sorunlar yaşamadıklarını söyleyen Pankin, “Bu yüzden dolara karşı uygulanan taktiği Euro’ya karşı kullanmak için hiçbir neden görmüyoruz. Bu para birimini, sırf siyasi nedenlerden dolayı başka bir para birimiyle değiştirmek ekonomi açısından yararlı olmaz. Euro, ödeme işlemlerinde kabul edilebilir güvenilirlik ve maliyet düzeyini sağlıyor” dedi.Pankin, “Euro’nun uluslararası rolünün artırılması ve enerji kaynakları için ödemelerde kullanılması için Avrupa Birliği ile diyalog yürütüyoruz. İlgili işlemlerinde doların payını azaltarak Euro’nun payını artırmaya hazırız” diye ekledi.

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rusya, euro, rezerv, abd doları