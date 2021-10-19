https://tr.sputniknews.com/20211019/rusya-karadeniz-filosu-kirimda-kiyi-savunma-tatbikati-yapti-1049964543.html

Rusya Karadeniz Filosu, Kırım'da kıyı savunma tatbikatı yaptı

Rusya Karadeniz Filosu, Kırım'da kıyı savunma tatbikatı yaptı

Rusya Karadeniz Filosu'na ve Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı birlikler, Kırım'daki Opuk poligonunda kıyı savunma tatbikatı gerçekleştirdi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T13:09+0300

2021-10-19T13:09+0300

2021-10-19T13:09+0300

savunma

rusya

tatbikat

rusya karadeniz filosu

kırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1049964141_0:262:3073:1990_1920x0_80_0_0_b1fb123e206a38ebcb3a7227ad7f9a9e.jpg

ABD ve NATO, Rusya'nın uyarılarına rağmen Ukrayna ve Karadeniz'deki askeri faaliyetlerini sürdürürken Rus ordusu, birliklerini olası senaryolara karşı hazır tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre bu bağlamda, Rusya Karadeniz Filosu'na ve Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı birlikler Kırım'da yeni bir tatbikat düzenledi.BTR-82A zırhlı personel taşıyıcılarda bulunan deniz piyadeleri, filoya ait uçak ve gemilerin koruması altında büyük indirme gemilerinden indirme operasyonu yaparak kıyı bölgesini ele geçirdi ve sözde düşmanın mevzilerine kadar ilerledi.Karadeniz Filosu'na bağlı kıyı savunma birliklerinin yanı sıra Güney Askeri Bölgesi'nin tankçı, topçu ve motorize birlikleri de, deniz topçu birliklerinin püskürtülmesini sağlayarak indirme yapan birliklere ateş açtı.Tatbikata Karadeniz Filosu, Güney Askeri Bölgesi ve Hazar Filosu'na bağlı yaklaşık 8 bin asker, 350 civarında silah ve askeri teçhizat katıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211009/rusya-okyanuslardaki-gemi-sayisini-onemli-olcude-artirdi-1049661432.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, tatbikat, rusya karadeniz filosu, kırım