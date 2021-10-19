Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211019/rusya-karadeniz-filosu-kirimda-kiyi-savunma-tatbikati-yapti-1049964543.html
Rusya Karadeniz Filosu, Kırım'da kıyı savunma tatbikatı yaptı
Rusya Karadeniz Filosu, Kırım'da kıyı savunma tatbikatı yaptı
Rusya Karadeniz Filosu'na ve Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı birlikler, Kırım'daki Opuk poligonunda kıyı savunma tatbikatı gerçekleştirdi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T13:09+0300
2021-10-19T13:09+0300
savunma
rusya
tatbikat
rusya karadeniz filosu
kırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1049964141_0:262:3073:1990_1920x0_80_0_0_b1fb123e206a38ebcb3a7227ad7f9a9e.jpg
ABD ve NATO, Rusya'nın uyarılarına rağmen Ukrayna ve Karadeniz'deki askeri faaliyetlerini sürdürürken Rus ordusu, birliklerini olası senaryolara karşı hazır tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre bu bağlamda, Rusya Karadeniz Filosu'na ve Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı birlikler Kırım'da yeni bir tatbikat düzenledi.BTR-82A zırhlı personel taşıyıcılarda bulunan deniz piyadeleri, filoya ait uçak ve gemilerin koruması altında büyük indirme gemilerinden indirme operasyonu yaparak kıyı bölgesini ele geçirdi ve sözde düşmanın mevzilerine kadar ilerledi.Karadeniz Filosu'na bağlı kıyı savunma birliklerinin yanı sıra Güney Askeri Bölgesi'nin tankçı, topçu ve motorize birlikleri de, deniz topçu birliklerinin püskürtülmesini sağlayarak indirme yapan birliklere ateş açtı.Tatbikata Karadeniz Filosu, Güney Askeri Bölgesi ve Hazar Filosu'na bağlı yaklaşık 8 bin asker, 350 civarında silah ve askeri teçhizat katıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211009/rusya-okyanuslardaki-gemi-sayisini-onemli-olcude-artirdi-1049661432.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1049964141_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7cb96dcfe2d6731cab4ebff413ab5b6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, tatbikat, rusya karadeniz filosu, kırım

Rusya Karadeniz Filosu, Kırım'da kıyı savunma tatbikatı yaptı

13:09 19.10.2021
© Sputnik / Константин МихальчевскийRusya Karadeniz Filosu'na ve Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı birlikler, Kırım'daki Opuk poligonunda kıyı savunma tatbikatı gerçekleştirdi.
Rusya Karadeniz Filosu'na ve Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı birlikler, Kırım'daki Opuk poligonunda kıyı savunma tatbikatı gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
Abone ol
Rusya Karadeniz Filosu'na ve Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı birlikler, Kırım'daki Opuk poligonunda kıyı savunma tatbikatı gerçekleştirdi.
ABD ve NATO, Rusya'nın uyarılarına rağmen Ukrayna ve Karadeniz'deki askeri faaliyetlerini sürdürürken Rus ordusu, birliklerini olası senaryolara karşı hazır tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre bu bağlamda, Rusya Karadeniz Filosu'na ve Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı birlikler Kırım'da yeni bir tatbikat düzenledi.
BTR-82A zırhlı personel taşıyıcılarda bulunan deniz piyadeleri, filoya ait uçak ve gemilerin koruması altında büyük indirme gemilerinden indirme operasyonu yaparak kıyı bölgesini ele geçirdi ve sözde düşmanın mevzilerine kadar ilerledi.
Karadeniz Filosu'na bağlı kıyı savunma birliklerinin yanı sıra Güney Askeri Bölgesi'nin tankçı, topçu ve motorize birlikleri de, deniz topçu birliklerinin püskürtülmesini sağlayarak indirme yapan birliklere ateş açtı.
Tatbikata Karadeniz Filosu, Güney Askeri Bölgesi ve Hazar Filosu'na bağlı yaklaşık 8 bin asker, 350 civarında silah ve askeri teçhizat katıldı.
Rus nükleer buzkıran gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
DÜNYA
Rusya, okyanuslardaki gemi sayısını önemli ölçüde artırdı
9 Ekim, 00:31
200000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:35HRD Antwerp’in İstanbul ofisi, kalitesi düşük taşlara iyi dereceli taş sertifikası verdi
13:26Ukraynalı güzel, Rusça konuştuğu için yöneltilen eleştirilere yanıt verdi
13:19ABD Senato lideri: Aşı olmayan ulaştırma güvenliği yetkililerini kovun, yerlerine köpekleri koyun
13:09Rusya Karadeniz Filosu, Kırım'da kıyı savunma tatbikatı yaptı
13:05Disney, vizyona girmesi beklenen birçok Marvel filminin tarihlerini erteleme kararı aldı
13:00Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir fırsatın heba edildiğini görmekten üzüntü duyuyoruz
12:53Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'ndan, HPV aşısının ücretsiz olmasını talep etti
12:50IŞİD'in Kandahar'da Şiileri hedef alan intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
12:48Ekrem İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye yanıt
12:44'Türkiye’den bir hacker, Trump’ın sitesinin bir bölümünü hackledi'
12:44Rusya ve ABD enformasyon güvenliğiyle ilgili ortak karar taslağı hazırladı
12:38Polisi sürükleyen eski CHP'li başkan yardımcısı Bülent Sadıkoğlu: Şeker hastasıyım, panikledim
12:36Japonya'da yargı ve polis baskısı çeteleri zayıflattı: Yakuzalar işsiz kaldı
12:36Doğu Perinçek: Akşener, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu tamamen Amerika'nın kaos planının içindeler
12:36Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen tutuklular hakkında iddianame hazırlandı
12:27Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 TL'lik tazminat davasını kaybetti
12:228 bin yıl öncesine ait 'balık' figürü bulundu
12:19BİM yöneticisi: Kardan feragat ediyoruz, kimse durduk yere fiyat artırmaz
12:18ABD Dışişleri, Afganistan'daki tahliye sürecini gözden geçirecek
12:06Okan Kurt'un tartışmada alıkonulduğu iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı