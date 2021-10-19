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Rusya, Tacikistan’daki tatbikata Grad ve Uragan sistemlerini gönderdi
Rusya, Tacikistan’daki tatbikata Grad ve Uragan sistemlerini gönderdi
Rusya’nın, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Tacikistan’da, Afganistan sınırları yakınlarında düzenleyeceği tatbikata 100’den fazla top ve çok... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T04:21+0300
2021-10-19T04:20+0300
savunma
rusya
tacikistan
tatbikat
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Rusya Merkezi Askeri Bölge’den yapılan açıklamada, “Tatbikat kapsamında, ortak roket ve top birlikleri grubu oluşturuldu. Bu grup, Merkezi Askeri Bölge’nin 201. Askeri Üssü’ne bağlı 2 top ve obüs taburundan ve Tacikistan topçu birliklerinden oluşuyor” ifadesine yer verildi.Açıklamada, "'Grup, Rus ‘Grad’ ve ‘Uragan’ çok namlulu roketatarlar, 152 mm namlulu ‘Akatsiya’ ve 122 mm namlulu ‘Gvozdika’ kundağı motorlu obüsler, ‘Kornet’ tanksavar füze sistemi, 120 mm 2S12 ‘Sani’ havan sistemi ile donatıldı” denildi.Tatbikatta baraj ateşi, düşman teçhizatının imhası, düşman ateş mevzilerinin bastırılması gibi görevlerin yerine getirileceği ifade edilen açıklamada, “Tatbikatın son aşamasında, Rus askerler Tacikistan askeri birlikleriyle ortaklaşa, KGAÖ üyesi ülkenin topraklarına giren yasadışı silahlı oluşumların ablukaya alınması ve yok edilmesi operasyonunu gerçekleştirecek” diye kaydedildi.
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rusya, tacikistan, tatbikat

Rusya, Tacikistan’daki tatbikata Grad ve Uragan sistemlerini gönderdi

04:21 19.10.2021
© SputnikTacikistan Rusya, Afganistan sınırında askeri tatbikat
Tacikistan Rusya, Afganistan sınırında askeri tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© Sputnik
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Rusya’nın, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Tacikistan’da, Afganistan sınırları yakınlarında düzenleyeceği tatbikata 100’den fazla top ve çok namluluk roketatar gönderdiği belirtildi.
Rusya Merkezi Askeri Bölge’den yapılan açıklamada, “Tatbikat kapsamında, ortak roket ve top birlikleri grubu oluşturuldu. Bu grup, Merkezi Askeri Bölge’nin 201. Askeri Üssü’ne bağlı 2 top ve obüs taburundan ve Tacikistan topçu birliklerinden oluşuyor” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, "'Grup, Rus ‘Grad’ ve ‘Uragan’ çok namlulu roketatarlar, 152 mm namlulu ‘Akatsiya’ ve 122 mm namlulu ‘Gvozdika’ kundağı motorlu obüsler, ‘Kornet’ tanksavar füze sistemi, 120 mm 2S12 ‘Sani’ havan sistemi ile donatıldı” denildi.
Tatbikatta baraj ateşi, düşman teçhizatının imhası, düşman ateş mevzilerinin bastırılması gibi görevlerin yerine getirileceği ifade edilen açıklamada, “Tatbikatın son aşamasında, Rus askerler Tacikistan askeri birlikleriyle ortaklaşa, KGAÖ üyesi ülkenin topraklarına giren yasadışı silahlı oluşumların ablukaya alınması ve yok edilmesi operasyonunu gerçekleştirecek” diye kaydedildi.
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