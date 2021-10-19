https://tr.sputniknews.com/20211019/rusya-tacikistandaki-tatbikata-grad-ve-uragan-sistemlerini-gonderdi-1049954187.html

Rusya, Tacikistan’daki tatbikata Grad ve Uragan sistemlerini gönderdi

Rusya, Tacikistan’daki tatbikata Grad ve Uragan sistemlerini gönderdi

Rusya’nın, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Tacikistan’da, Afganistan sınırları yakınlarında düzenleyeceği tatbikata 100’den fazla top ve çok... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T04:21+0300

2021-10-19T04:21+0300

2021-10-19T04:20+0300

savunma

rusya

tacikistan

tatbikat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1048447820_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4eeff00a482d2a7eaec547ce6ce63873.jpg

Rusya Merkezi Askeri Bölge’den yapılan açıklamada, “Tatbikat kapsamında, ortak roket ve top birlikleri grubu oluşturuldu. Bu grup, Merkezi Askeri Bölge’nin 201. Askeri Üssü’ne bağlı 2 top ve obüs taburundan ve Tacikistan topçu birliklerinden oluşuyor” ifadesine yer verildi.Açıklamada, "'Grup, Rus ‘Grad’ ve ‘Uragan’ çok namlulu roketatarlar, 152 mm namlulu ‘Akatsiya’ ve 122 mm namlulu ‘Gvozdika’ kundağı motorlu obüsler, ‘Kornet’ tanksavar füze sistemi, 120 mm 2S12 ‘Sani’ havan sistemi ile donatıldı” denildi.Tatbikatta baraj ateşi, düşman teçhizatının imhası, düşman ateş mevzilerinin bastırılması gibi görevlerin yerine getirileceği ifade edilen açıklamada, “Tatbikatın son aşamasında, Rus askerler Tacikistan askeri birlikleriyle ortaklaşa, KGAÖ üyesi ülkenin topraklarına giren yasadışı silahlı oluşumların ablukaya alınması ve yok edilmesi operasyonunu gerçekleştirecek” diye kaydedildi.

rusya

tacikistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, tacikistan, tatbikat