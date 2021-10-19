https://tr.sputniknews.com/20211019/rusya-ve-abd-enformasyon-guvenligiyle-ilgili-ortak-karar-taslagi-hazirladi-1049963477.html

Rusya ve ABD enformasyon güvenliğiyle ilgili ortak karar taslağı hazırladı

Rusya ve ABD enformasyon güvenliğiyle ilgili ortak karar taslağı hazırladı

Rusya ve ABD, BM Genel Kurulu’nda oylamaya sunmak üzere ortak bir karar taslağı hazırladı. Taslakta enformasyon kaynakları ve teknolojilerinin suç ve terör... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T12:44+0300

2021-10-19T12:44+0300

2021-10-19T12:44+0300

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Sputnik’in ulaştığı taslakta, BM Genel Kurulu’nun enformasyon kaynakları ve teknolojilerinin suç veya terör amaçları için kullanılmasının önlenmesini gerekli gördüğü yazıyor.Taslağa göre Genel Kurul, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin barışçıl amaçlarla kullanılması ve bu teknolojilerin kullanımı dolayısıyla oluşan krizlerin önlenmesinin tüm devletlerin çıkarına olacağını vurguluyor.Taslakta ayrıca birçok ülkenin askeri amaçlar için bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerini geliştirdiği ve ülkeler arasında gelecekteki çatışmalarda bu teknolojilerinin kullanımının daha olası hale geldiği hatırlatılıyor.BM Genel Kurulu’nun bu teknolojilerle önemli altyapıların hedef alınmasından endişe duyduğu belirtilen taslakta “Ülkelerin sorumlu davranması için gönüllü, bağlayıcılığı olmayan kuralların uluslararası barış, güvenlik ve istikrara yönelik riskleri azaltabilir” ifadeleri kullanılıyor. Bu tür kuralların devletlerin sorumlu davranması için standartlarını belirleyeceği kaydedilen taslakta zamanla ek kuralların da geliştirilebileceği belirtiliyor.BM Genel Kurulu’nda karar taslakları genel olarak aralıkta oylanıyor. Bu oylama öncesinde herhangi bir taslağın ilgili komite tarafından onaylanması gerekiyor. Rusya ve ABD’nin hazırladığı taslak da BM Genel Kurulu Birinci Komitesi’ne sunuldu.

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