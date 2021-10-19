https://tr.sputniknews.com/20211019/rusyadaki-gunluk-can-kaybi-sayisinda-yeni-rekor-1049966032.html

Rusya'daki günlük can kaybı sayısında yeni rekor

Rusya'daki günlük can kaybı sayısında yeni rekor

Rusya’da gün içinde kaydedilen can kaybında yeni bir rekor kaydedildi. Son 24 saatte bin 15 can kaybı tespit edildi. Pandemi boyunca hayatını kaybedenlerin... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T13:40+0300

2021-10-19T13:40+0300

2021-10-19T13:40+0300

dünya

rusya

koronavirüs

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Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre son 24 saatte pandeminin en yüksek can kaybı kaydedildi. Gün içinde bin 15 kişi, şimdiye kadar da 225 bin 325 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.Başkent Moskova’da 73, St. Petersburg’da 68, Krasnodar bölgesinde 40 kişi öldü.Son 24 saatte 33 bin 740 yeni vaka kaydedildi. Pandemi boyunca virüse yakalanların sayısı 8 milyon 60 bin 752’ye çıktı.Başkent Moskova, St. Petersburg ve Moskova bölgesi en çok vakanın görüldüğü yerler oldu.

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rusya, koronavirüs