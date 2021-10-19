https://tr.sputniknews.com/20211019/samandag-aciklarinda-balina-kopekbaligi-goruntulendi-1049954513.html

Samandağ açıklarında balina köpekbalığı görüntülendi

Samandağ açıklarında balina köpekbalığı görüntülendi

Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında görüntülenen balina köpekbalığıyla bölgedeki balıkçılar ilk kez karşılaştıklarını söyledi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T05:09+0300

2021-10-19T05:09+0300

2021-10-19T05:11+0300

yaşam

hatay

samandağ

köpekbalığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1049954488_11:0:1931:1080_1920x0_80_0_0_1873b3a5839d77921a699aebb46a24e0.jpg

Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında görülen balina köpek balığı heyecana yol açtı. Hataylı balıkçılar Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi açıklarında balık tutarken deniz yüzeyinde bir balina köpekbalığının yüzgecini fark etti. Balıkçılar cep telefonuyla köpek balığını görüntülemeye başladı. Bir süre balıkçı teknesinin çevresinde yüzen balina köpekbalığı daha sonra gözden kayboldu. Balıkçılar, bölgede ilk defa böyle bir tür köpek balığı ile karşılaştıklarını belirttiler.

hatay

samandağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hatay, samandağ, köpekbalığı