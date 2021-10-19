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Şanlıurfa Belediyesi Squid Game'den ilham aldı; 'Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara'
Şanlıurfa Belediyesi Squid Game'den ilham aldı; 'Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara'
Tüm dünyada yüksek izlenme oranlarına ulaşan Squid Game, Şanlıurfa Belediyesi’ne de ilham oldu. Dizide, daha yüksek bahisli oyunlar oynamaya davet için verilen... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T16:28+0300
2021-10-19T16:28+0300
yaşam
şanlıurfa büyükşehir belediyesi
squid game
netflix
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Belediye tarafından dağıtılan kartın arka yüzünde, ‘Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara’ notu dikkat çekiyor ve irtibat numaraları bulunuyor.Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Girişim Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde gençlere yönelik teknoloji kurslarına dikkat çekmek için dağıtılıyor bu kartlar. Robotik kodlama, grafik, web yazılımı gibi kurslara çağrı niteliğinde.Netflix'in en çok izlenen dizisiNetflix'in son zamanlarda en çok izlenen Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, konusu ve verdiği mesajlarla pedagoglar başta olmak üzere uzmanların dikkatli incelemeleri altında. Dizide para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder. İçeride onları cazip bir ödül ve ölüm riski beklemektedir.
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şanlıurfa büyükşehir belediyesi, squid game, netflix

Şanlıurfa Belediyesi Squid Game'den ilham aldı; 'Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara'

16:28 19.10.2021
© Fotoğraf : TwitterŞanlıurfa Belediyesi Squid Game'den ilham aldı; 'Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara'
Şanlıurfa Belediyesi Squid Game'den ilham aldı; 'Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara' - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Tüm dünyada yüksek izlenme oranlarına ulaşan Squid Game, Şanlıurfa Belediyesi’ne de ilham oldu. Dizide, daha yüksek bahisli oyunlar oynamaya davet için verilen kartların bir benzeri Şanlıurfa Belediyesi tarafından dağıtılmaya başlandı. Dağıtılan kartın arka yüzünde, "Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara" notu yer aldı.
Belediye tarafından dağıtılan kartın arka yüzünde, ‘Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara’ notu dikkat çekiyor ve irtibat numaraları bulunuyor.
Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Girişim Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde gençlere yönelik teknoloji kurslarına dikkat çekmek için dağıtılıyor bu kartlar. Robotik kodlama, grafik, web yazılımı gibi kurslara çağrı niteliğinde.

Netflix'in en çok izlenen dizisi

Netflix'in son zamanlarda en çok izlenen Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, konusu ve verdiği mesajlarla pedagoglar başta olmak üzere uzmanların dikkatli incelemeleri altında. Dizide para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder. İçeride onları cazip bir ödül ve ölüm riski beklemektedir.
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