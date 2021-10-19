https://tr.sputniknews.com/20211019/sanliurfada-cantayla-gomulmus-bebek-cesedi-bulundu-1049975649.html

Şanlıurfa'da çantayla gömülmüş bebek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da çantayla gömülmüş bebek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da mezarlıkta çanta içerisinde bir kısmı toprağa gömülmüş yeni doğan bebek cesedi bulundu. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T17:47+0300

2021-10-19T17:47+0300

2021-10-19T17:47+0300

türkiye

şanlıurfa

bebek

mezarlık

mezar

soruşturma

çanta

morg

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Şanlıurfa'da, Kırsal Mehmetçik Mahallesi’nde yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için mezarlığa giden yurttaşlar, bir bölümü toprakla kapatılmış çantayı fark etti.Fermuarı açık olan çantayı kontrol eden kişiler, bebek cesedi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, çantadaki bebeği çıkardı.Yeni doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

türkiye

şanlıurfa

bebek

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şanlıurfa, bebek, mezarlık, mezar, soruşturma, çanta, morg