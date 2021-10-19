https://tr.sputniknews.com/20211019/sifir-otomobillerde-fiyatlar-degisti-bir-gunde-72-bin-tl-fark-1049971292.html

Sıfır otomobillerde fiyatlar değişti: Bir günde 72 bin TL fark

Sıfır otomobillerde fiyatlar değişti: Bir günde 72 bin TL fark

Piyasadaki çip krizi nedeniyle otomobil pazarı zor günler geçirmeye devam ederken araç almak isteyen vatandaşlar ise yüksek maliyetlerle karşı karşıya. Bazı... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T16:17+0300

2021-10-19T16:17+0300

2021-10-19T16:17+0300

ekonomi

otomobil

zam

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Geçtiğimiz ağustos ayında devreye alınan ÖTV matrahı düzenlemesi sayesinde, vergi dilimi revizyonu bazı modellerin tekrar daha alt segmente dahil olmuş ve bazı otomobil modellerinde ciddi bir fiyat avantajı ortaya çıkmıştı.Sıfır otomobil almak isteyen vatandaşın da büyük talep gösterdiği modelleri ise bu dönemde adeta yok sattı. Çip krizi yüzünden düşük olan üretime bir de galericilerin stokçuluğu eklenince ÖTV indirimli bir araç bulabilmek bir şans haline gelmişti.Şimdi ise dolar kurundaki yükselişle yüzde 50'lik ÖTV matrahı oranına giren modellerde ÖTV avantajı ortadan kalkmaya başladı.Örnek olarak; ÖTV matrahı düzenlemesiyle beraber SKODA'nın hem uygun fiyatlı hem en çok tercih edilen SUV sınıfında olan KAMİQ aracı en çok aranan araçların başında geliyordu.25 bin TL'ye düşmüştü, 324 bin TL'ye yükseldiÖTV düzenlemesiyle beraber 1.0 TSI 110 PS DSG (yarı otomatik) Elite paket donanımına sahip Skoda KAMİQ 252 bin TL'ye satılırken kurdaki yükselişle beraber yüzde 50 ÖTV diliminden çıkarak yüzde 80 ÖTV dilimine girerek güncel fiyatı 324.900 TL'ye çıktı. Böylece Eylül ayında 252 Bin TL'ye satılan Skoda Kamiq 72 bin TL zamlanmış oldu.Kasım ayında yeni zam bekleniyorKur farkını önümüzdeki günlerde diğer markaların da fiyatlara yansıtması beklenirken sıfır araçlara yüzde 10'a varan zamlar bekleniyor. Sıfır araç piyasasında yaşanacak bu yükselişin ikinci el piyasasına da benzer şekilde yansıması bekleniyor.1.0 TSI 110 PS DSG Elite 324.900 TL1.0 TSI 110 PS DSG Premium 350.400 TL1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 376.400 TL

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otomobil, zam