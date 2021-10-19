https://tr.sputniknews.com/20211019/soforluk-yapmayan-plaka-alamayacak-aciklamasindan-sonra-istanbul-taksiciler-odasi-yargiya-gidiyor-1049975348.html

'Şoförlük yapmayan plaka alamayacak' açıklamasından sonra İstanbul Taksiciler Odası yargıya gidiyor

'Şoförlük yapmayan plaka alamayacak' açıklamasından sonra İstanbul Taksiciler Odası yargıya gidiyor

Taksiciler Odası Başkanı Eyup Aksu, 'Burada sayın belediye başkanı kaos yaratmaya çalışıyor. Biz de bunu kabul etmiyoruz.' dedi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T17:44+0300

2021-10-19T17:44+0300

2021-10-19T17:44+0300

yaşam

eyüp aksu

istanbul taksiciler platformu

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İstanbul Taksiciler Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme yapacağını ve plaka satışında 'Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı' şartı aranacağı şeklinde yeni uygulamasını yargıya taşıyacak.Oda Başkanı Eyup Aksu, kanunda durumun açıkça ifade edildiğini vurguladı ve şunları kaydetti:İBB'nin, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 5 bin plakanın artışını yapamadığını hatırlatan Aksu, bunun için algı oluşturmaya çalıştığını belirtti.İmamoğlu'nun bugün itibarıyla taksi plaka tahsis belgelerine kısıtlama ve sınırlandırma getirdiğini söylediğini aktaran Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli ise, "Aynı şeyi minibüs odalarına da yaptı mı, yapmadı mı merak ediyoruz. Çünkü minibüs sahibi olmak da bizim taksicilerin sahip olduğu 10553 sayılı Bakanlar Kurulu çerçevesinde yasal alanda hayata geçmektedir. Burada sırf taksicilere bir mobbing uygulayan veya bir zulüm politikası uygulayan bir belediye başkanıyla karşı karşıyayız" diye konuştu.

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eyüp aksu, istanbul taksiciler platformu