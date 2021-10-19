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'Şoförlük yapmayan plaka alamayacak' açıklamasından sonra İstanbul Taksiciler Odası yargıya gidiyor
'Şoförlük yapmayan plaka alamayacak' açıklamasından sonra İstanbul Taksiciler Odası yargıya gidiyor
Taksiciler Odası Başkanı Eyup Aksu, 'Burada sayın belediye başkanı kaos yaratmaya çalışıyor. Biz de bunu kabul etmiyoruz.' dedi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T17:44+0300
2021-10-19T17:44+0300
yaşam
eyüp aksu
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İstanbul Taksiciler Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme yapacağını ve plaka satışında 'Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı' şartı aranacağı şeklinde yeni uygulamasını yargıya taşıyacak.Oda Başkanı Eyup Aksu, kanunda durumun açıkça ifade edildiğini vurguladı ve şunları kaydetti:İBB'nin, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 5 bin plakanın artışını yapamadığını hatırlatan Aksu, bunun için algı oluşturmaya çalıştığını belirtti.İmamoğlu'nun bugün itibarıyla taksi plaka tahsis belgelerine kısıtlama ve sınırlandırma getirdiğini söylediğini aktaran Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli ise, "Aynı şeyi minibüs odalarına da yaptı mı, yapmadı mı merak ediyoruz. Çünkü minibüs sahibi olmak da bizim taksicilerin sahip olduğu 10553 sayılı Bakanlar Kurulu çerçevesinde yasal alanda hayata geçmektedir. Burada sırf taksicilere bir mobbing uygulayan veya bir zulüm politikası uygulayan bir belediye başkanıyla karşı karşıyayız" diye konuştu.
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eyüp aksu, istanbul taksiciler platformu

'Şoförlük yapmayan plaka alamayacak' açıklamasından sonra İstanbul Taksiciler Odası yargıya gidiyor

17:44 19.10.2021
Eyüp Aksu
Eyüp Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
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Taksiciler Odası Başkanı Eyup Aksu, 'Burada sayın belediye başkanı kaos yaratmaya çalışıyor. Biz de bunu kabul etmiyoruz.' dedi.
İstanbul Taksiciler Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme yapacağını ve plaka satışında 'Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı' şartı aranacağı şeklinde yeni uygulamasını yargıya taşıyacak.
Oda Başkanı Eyup Aksu, kanunda durumun açıkça ifade edildiğini vurguladı ve şunları kaydetti:
"Şoförlükten geçimini sağlayan kişiler, taksi plakası alabilir. Burada hisseli veya ortaklı alamazlar diye bir ifade yok. Onun için yaptıkları uygun bir şey değil, kanuna aykırı, yargıya taşıyacağız. Burada sayın belediye başkanı kaos yaratmaya çalışıyor. Biz de bunu kabul etmiyoruz."
İBB'nin, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 5 bin plakanın artışını yapamadığını hatırlatan Aksu, bunun için algı oluşturmaya çalıştığını belirtti.
İmamoğlu'nun bugün itibarıyla taksi plaka tahsis belgelerine kısıtlama ve sınırlandırma getirdiğini söylediğini aktaran Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli ise, "Aynı şeyi minibüs odalarına da yaptı mı, yapmadı mı merak ediyoruz. Çünkü minibüs sahibi olmak da bizim taksicilerin sahip olduğu 10553 sayılı Bakanlar Kurulu çerçevesinde yasal alanda hayata geçmektedir. Burada sırf taksicilere bir mobbing uygulayan veya bir zulüm politikası uygulayan bir belediye başkanıyla karşı karşıyayız" diye konuştu.
9123021
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