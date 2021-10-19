https://tr.sputniknews.com/20211019/solunum-guclugune-akilli-maske-cozumu-bluetoothla-kontrol-ediliyor-kirli-ve-temiz-havayi-ayiriyor-1049972721.html

Solunum güçlüğüne akıllı maske çözümü: Bluetooth'la kontrol ediliyor, kirli ve temiz havayı ayırıyor

Solunum güçlüğüne akıllı maske çözümü: Bluetooth'la kontrol ediliyor, kirli ve temiz havayı ayırıyor

Gebze Teknik Üniversitesi’nde akıllı teknolojilerle geliştirilen maske, sahip olduğu iki ayrı kanal sayesinde kullanıcının aldığı ve verdiği havanın birbirine... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T16:36+0300

2021-10-19T16:36+0300

2021-10-19T16:40+0300

maske

türkiye

koronavirüs

solunum

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Gebze Teknik Üniversitesi’nde tasarlanan ‘akıllı maske’, kullanıcılarına rahat nefes aldıracak.Biyomühendislik Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Oflaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde başlayan maske ihtiyacı dolayısıyla proje geliştirdiklerini söyledi.Oflaz, bez maske kullanan vatandaşların solunum güçlüğü yaşayabildiğini gözlemlediklerini aktararak, bunun da baş ağrısına yol açabildiğini anlattı.Maske konusunda yeni bir ürün tasarlamak için harekete geçtiklerini belirten Oflaz, 6 ayda 3 boyutlu yazıcılarla prototipini ürettikleri akıllı maske tasarımıyla katıldıkları TEKNOFEST'e finale kaldıklarını, etkinlikte tasarımlarıyla ilgili güzel geri dönüşler aldıklarını kaydetti.‘Akıllı fanların hız ayarları kontrol edilebiliyor’Oflaz, salgın bittikten sonra da maske kullanımının hayatın bir parçası olmaya devam edeceğine işaret ederek, tasarladıkları maskeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:Oflaz, TÜBİTAK'tan aldıkları destekle 1 Kasım'da başlayacakları 1 yıllık çalışmayla özelliklerini geliştirerek maskeyi endüstriyel tasarımla üretime hazır hale getireceklerini anlatarak, "Maskeyi, solunumun gerektiği her alanda kullanılabilecek hale dönüştürmek istiyoruz. Tasarladığımız maske ağırlığından dolayı belki bir bez maskenin yerine tutmayacaktır ancak yüksek derecede koruma sağlayacaktır" dedi.Başta sağlık personeli, itfaiyeciler, kolluk kuvvetleri ve ağır sanayide çalışanların kullanması amaçlanan maskenin sahip olacağı teknolojiyle bazı haberleşmeleri de sağlayabileceğini anlatan Oflaz, şunları kaydetti:‘Günümüzde kullanılan maske teknolojileri aslında eski’Araştırma görevlisi Muhammed Tarık Çöpoğlu da projeye 9 kişilik bir ekiple devam edeceklerini söyledi.Günümüzde kullanılan maske teknolojilerinin aslında eski olduğuna dikkati çeken Çöpoğlu, "Teknolojik özellikleri barındırdığı söylenen maskeler de aslında belki 50-60 yıl öncesinin teknolojileriyle çalışıyor. Geniş kitleler tarafından kullanılan maskelerin eksiklikleri ortaya çıkmaya başladı; verdiğimiz nefesi tekrar almamız gibi. Maskelerin, teknolojik olarak geride kalmış ürünler olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.Çöpoğlu, tespit ettikleri eksikleri gidermek için harekete geçtiklerini ve projeyi geliştirme çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

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maske, koronavirüs, solunum