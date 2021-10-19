Soylu: Hukuk üstünlüğünden bahseden Batı, Türk yargısına talimat veremez, burası çadır devleti değil

Muhtarlar Günü Programı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, on ülkenin Ankara büyükelçisinin, cezaevinde bulunan Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları ile ilgili olarak "Hukukun üstünlüğünden bahseden batı Türk yargısına talimat veremez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası çadır devleti değil. Herkes aklını başına alsın" dedi.Süleyman Soylu'nun açıklaması şu şekilde: Dün akşam bir bildiri yayımlandı. 10 tane büyükelçilik bir araya gelmiş. Diyorlar ki ey Türk yargısı Kavala’yı serbest bırak, talimatımızın dışına da çıkma. Türk yargısı bitti demeden bitmez. Türkiye artık dışarıdan parmak salladığınız bir ülke değil. Hukukun üstünlüğünden bahseden batı Türk yargısına talimat veremez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası çadır devleti değil. Herkes aklını başına alsın. Kavala’ya aktivist denilmiş. Aklı başında hangi aktivist darbe planlar. Bu fotoğrafı herkes kiminle bilsin diye anlatıyorum.
Süleyman Soylu, 'Hukukun üstünlüğünden bahseden batı Türk yargısına talimat veremez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası çadır devleti değil. Herkes aklını başına alsın' dedi.
Muhtarlar Günü Programı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, on ülkenin Ankara büyükelçisinin, cezaevinde bulunan Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları ile ilgili olarak "Hukukun üstünlüğünden bahseden batı Türk yargısına talimat veremez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası çadır devleti değil. Herkes aklını başına alsın" dedi.
Süleyman Soylu'nun açıklaması şu şekilde:
Dün akşam bir bildiri yayımlandı. 10 tane büyükelçilik bir araya gelmiş. Diyorlar ki ey Türk yargısı Kavala’yı serbest bırak, talimatımızın dışına da çıkma. Türk yargısı bitti demeden bitmez. Türkiye artık dışarıdan parmak salladığınız bir ülke değil. Hukukun üstünlüğünden bahseden batı Türk yargısına talimat veremez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası çadır devleti değil. Herkes aklını başına alsın. Kavala’ya aktivist denilmiş. Aklı başında hangi aktivist darbe planlar. Bu fotoğrafı herkes kiminle bilsin diye anlatıyorum.