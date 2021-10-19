https://tr.sputniknews.com/20211019/taki-toreninde-damada-sucuk-emzik-bulasik-deterjani-takildi-1049951609.html

Takı töreninde damada sucuk, emzik, bulaşık deterjanı takıldı

Takı töreninde damada sucuk, emzik, bulaşık deterjanı takıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş insanı Harun Baykal, düzenlenen düğün töreninde Büşra Çiğdem ile dünya evine girdi. Takı töreninde arkadaşları damada sucuk... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T01:25+0300

2021-10-19T01:25+0300

2021-10-19T01:25+0300

yaşam

düğün

sucuk

damat

gelin

takı

bulaşık deterjanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1049951584_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_8dbe6ff034ccade10f9bafd71fe9cfb6.jpg

İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasının ortağı olan Harun Baykal, düzenlenen törende Büşra Çiğdem ile dünya evine girdi.Düğün töreninde alkışlar eşliğinde salona giren çiftler, nikah töreninin ardından nikah defterine imzalarını attı.Düğünde takı merasiminde ise damada takılan yiyecek ve eşyalardan oluşan takılar, şaşkınlık yarattı.Damat Harun Baykal'a arkadaşları, 2 kangal sucuk, emzik, önlük, yüzey temizleyicisi, merdane, bulaşık deterjanı gibi ürünleri taktı. Bu durum davetliler arasında gülüşmelere de neden oldu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

düğün, sucuk, damat, gelin, takı, bulaşık deterjanı