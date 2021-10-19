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https://tr.sputniknews.com/20211019/taki-toreninde-damada-sucuk-emzik-bulasik-deterjani-takildi-1049951609.html
Takı töreninde damada sucuk, emzik, bulaşık deterjanı takıldı
Takı töreninde damada sucuk, emzik, bulaşık deterjanı takıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş insanı Harun Baykal, düzenlenen düğün töreninde Büşra Çiğdem ile dünya evine girdi. Takı töreninde arkadaşları damada sucuk... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T01:25+0300
2021-10-19T01:25+0300
yaşam
düğün
sucuk
damat
gelin
takı
bulaşık deterjanı
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İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasının ortağı olan Harun Baykal, düzenlenen törende Büşra Çiğdem ile dünya evine girdi.Düğün töreninde alkışlar eşliğinde salona giren çiftler, nikah töreninin ardından nikah defterine imzalarını attı.Düğünde takı merasiminde ise damada takılan yiyecek ve eşyalardan oluşan takılar, şaşkınlık yarattı.Damat Harun Baykal'a arkadaşları, 2 kangal sucuk, emzik, önlük, yüzey temizleyicisi, merdane, bulaşık deterjanı gibi ürünleri taktı. Bu durum davetliler arasında gülüşmelere de neden oldu.
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düğün, sucuk, damat, gelin, takı, bulaşık deterjanı

Takı töreninde damada sucuk, emzik, bulaşık deterjanı takıldı

01:25 19.10.2021
© DHATakı töreninde damada sucuk, emzik, bulaşık deterjanı takıldı
Takı töreninde damada sucuk, emzik, bulaşık deterjanı takıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© DHA
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş insanı Harun Baykal, düzenlenen düğün töreninde Büşra Çiğdem ile dünya evine girdi. Takı töreninde arkadaşları damada sucuk, emzik, merdane, bulaşık deterjanı gibi ürünleri boynuna taktı.
İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasının ortağı olan Harun Baykal, düzenlenen törende Büşra Çiğdem ile dünya evine girdi.
Düğün töreninde alkışlar eşliğinde salona giren çiftler, nikah töreninin ardından nikah defterine imzalarını attı.
Düğünde takı merasiminde ise damada takılan yiyecek ve eşyalardan oluşan takılar, şaşkınlık yarattı.
Damat Harun Baykal'a arkadaşları, 2 kangal sucuk, emzik, önlük, yüzey temizleyicisi, merdane, bulaşık deterjanı gibi ürünleri taktı. Bu durum davetliler arasında gülüşmelere de neden oldu.
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