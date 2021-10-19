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Taksinin bagajında içinde 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz unutuldu
Taksinin bagajında içinde 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz unutuldu
Sarıyer'de, Almanya'dan gelen bir kişi bindiği taksinin bagajında içinde 300 bin lira ile 150 bin dolar bulunan valizini unuttu. Bagajı açan taksici, içi para... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T11:39+0300
2021-10-19T11:39+0300
yaşam
taksi
para
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Olay, geçen Cumartesi sabah saatlerinde Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelen kişi, tapu işlemleri yapmak üzere Maslak'tan bindiği taksi ile Sarıyer Kaymakamlığı'na geldi. Binerken taksinin bagajına koyduğu içinde 300 bin lira ve 150 bin dolar olan valizini, indiğinde almayı unuttu. Kaymakamlıktaki işlemlerini tamamladıktan sonra valizini unuttuğunu hatırlayan kişi, polise başvurdu.Polis ekipleri, çevredeki taksi duraklarını dolaşarak valizi aradı. Bagajındaki valizden haberi olmayan taksici Atakan Türk, durağa geldiğinde başka bir yolcunun valizini bagaja koyarken içi para dolu kayıp valizi buldu. Taksi Türk'ün valizi teslim ettiği durak başkanı Orhan Aydoğdu polisi aradı. Polisle birlikte gelen sahibi durakta içerisinde 300 lira ve 150 bin dolar olan valizini teslim aldı.'Sizin gibi insan kalmış mı' diye konuştu'Valizi teslim alan sahibi, "Çantamı kaybetmiştim. Arkadaşlar çantamı bulmuş. Eksiksiz bütün eşyalarım içinde. 300 bin lira burada, 150 bin dolar da burada. Kendisine teşekkür ediyorum. Tüm taksici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu iyiliği yaptıkları için, kısa zamanda parayı buldular, kendilerine minnettarım" dedi.Taksi durağı yöneticisi Orhan Aydoğdu, "Tutanakla parayı kendisine teslim ettim. Teşekkür etti gitti. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Almancıymış kendisi. Adam bayağı kendinden geçmiş, kendini kaybetmiş bir durumdaydı. Parayı görünce yani çanta bulununca adam bayağı bir ferahladı. Çok teşekkür etti. Yani 'sizin gibi insan kalmış mı' diye konuştu. Hatta bir miktar para teklif etti, almadım ben kesinlikle almadım. Bizim taksilerde genelde böyle şeyler kalıyor. Arkadaşlar duyarlı olsun. Yani helal kazansın." şeklinde konuştu.
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taksi, para

Taksinin bagajında içinde 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz unutuldu

11:39 19.10.2021
© DHATaksinin bagajında içinde 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz unutuldu
Taksinin bagajında içinde 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz unutuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© DHA
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Sarıyer'de, Almanya'dan gelen bir kişi bindiği taksinin bagajında içinde 300 bin lira ile 150 bin dolar bulunan valizini unuttu. Bagajı açan taksici, içi para dolu valizi fark etti. Taksici polisi arayınca içinde yaklaşık 1 milyon 800 bin lira bulanan valiz sahibine ulaştırıldı.
Olay, geçen Cumartesi sabah saatlerinde Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelen kişi, tapu işlemleri yapmak üzere Maslak'tan bindiği taksi ile Sarıyer Kaymakamlığı'na geldi. Binerken taksinin bagajına koyduğu içinde 300 bin lira ve 150 bin dolar olan valizini, indiğinde almayı unuttu. Kaymakamlıktaki işlemlerini tamamladıktan sonra valizini unuttuğunu hatırlayan kişi, polise başvurdu.
Polis ekipleri, çevredeki taksi duraklarını dolaşarak valizi aradı. Bagajındaki valizden haberi olmayan taksici Atakan Türk, durağa geldiğinde başka bir yolcunun valizini bagaja koyarken içi para dolu kayıp valizi buldu. Taksi Türk'ün valizi teslim ettiği durak başkanı Orhan Aydoğdu polisi aradı. Polisle birlikte gelen sahibi durakta içerisinde 300 lira ve 150 bin dolar olan valizini teslim aldı.

'Sizin gibi insan kalmış mı' diye konuştu'

Valizi teslim alan sahibi, "Çantamı kaybetmiştim. Arkadaşlar çantamı bulmuş. Eksiksiz bütün eşyalarım içinde. 300 bin lira burada, 150 bin dolar da burada. Kendisine teşekkür ediyorum. Tüm taksici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu iyiliği yaptıkları için, kısa zamanda parayı buldular, kendilerine minnettarım" dedi.
Taksi durağı yöneticisi Orhan Aydoğdu, "Tutanakla parayı kendisine teslim ettim. Teşekkür etti gitti. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Almancıymış kendisi. Adam bayağı kendinden geçmiş, kendini kaybetmiş bir durumdaydı. Parayı görünce yani çanta bulununca adam bayağı bir ferahladı. Çok teşekkür etti. Yani 'sizin gibi insan kalmış mı' diye konuştu. Hatta bir miktar para teklif etti, almadım ben kesinlikle almadım. Bizim taksilerde genelde böyle şeyler kalıyor. Arkadaşlar duyarlı olsun. Yani helal kazansın." şeklinde konuştu.
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