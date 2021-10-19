https://tr.sputniknews.com/20211019/tbmm-baskani-sentoptan-buyukelcilerin-kavala-aciklamasina-tepki-buyuk-bir-haddini-bilmezliktir-1049950805.html

TBMM Başkanı Şentop'tan büyükelçilerin Kavala açıklamasına tepki: Büyük bir haddini bilmezliktir

TBMM Başkanı Şentop'tan büyükelçilerin Kavala açıklamasına tepki: Büyük bir haddini bilmezliktir

TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye'de devam eden dava hakkında, TBMM'de soru sormak ve görüşme yapmak bile Anayasa tarafından yasaklanmışken, mahkemenin nasıl karar... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T00:48+0300

2021-10-19T00:48+0300

2021-10-19T00:51+0300

türkiye

mustafa şentop

büyükelçi

osman kavala

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bazı büyükelçiliklerin, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

türkiye

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2021

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mustafa şentop, büyükelçi, osman kavala