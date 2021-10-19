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TBMM’de bütçe görüşmeleri başlıyor: En çok kaynak eğitim ve sağlığa ayrılacak
TBMM’de bütçe görüşmeleri başlıyor: En çok kaynak eğitim ve sağlığa ayrılacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2022 Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmeleri 20 Ekim günü başlayacak ve aralık ayının sonuna kadar devam edecek. 2022 yılı Merkezi... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T18:06+0300
2021-10-19T18:06+0300
politika
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
bütçe görüşmeleri
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2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşülmesine 20 Ekim’de başlanacak ve Meclis’te Aralık ayı sonuna kadar bütçe mesaisi devam edecek.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından açıklanan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeler başlıyor. Merkezi yönetim bütçesi kapsamında, 224 kamu idaresinin bütçesi önce komisyonda ardından da meclis genel kurlunda ele alınacak.En çok eğitim ve sağlığa bütçe2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülüyor. Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3,5 olacağı tahmin edildi.2022 bütçesinde, Eğitim harcamaları için 273.453 milyar lira, sağlık harcamaları için 304.606 milyar lira, sosyal yardımlar için 104.183 milyar lira, tarıma 57.6 milyar lira, reel kesim destekleri için 68.9 milyar, Savunma Sanayii için 181milyar lira kaynak ayrıldı.İlk toplantı çarşambaBütçe görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, 20 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te komisyonda yapacağı sunumla başlanacak. Bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına bir hafta ara verilecek.Plan ve Bütçe Komisyonunda, 26 Ekim Salı günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak. Bakanlık ve kurumların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri, 26 Kasım Cuma günü tamamlanacak. Bakanlar kendi bakanlıkları ve bağlı kuruluşların bütçeleri ele alınırken mecliste olacak. Böylece bütçenin komisyondaki müzakereleri sona erecek. Aralık ayında ise TBMM Genel kurulunda bütçe görüşmeleri gerçekleşecek.Genel kurulda tek gündem bütçe olacakAralık ayında genel kurulda gerçekleşecek bütçe görüşmeleri sırasında, genel kurulda başka bir yasa düzenlemesi ele alınmayacak. Bütçenin genel kurulda ele alındığı dönemde meclise ziyaretçi de kabul edilmeyecek.
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Osman Nuri Cerit
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türkiye büyük millet meclisi (tbmm), bütçe görüşmeleri

TBMM’de bütçe görüşmeleri başlıyor: En çok kaynak eğitim ve sağlığa ayrılacak

18:06 19.10.2021
TBMM - TBMM Genel Kurulu
TBMM - TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
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Osman Nuri Cerit
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Özel
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2022 Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmeleri 20 Ekim günü başlayacak ve aralık ayının sonuna kadar devam edecek. 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira olarak tahmin ediliyor.
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşülmesine 20 Ekim’de başlanacak ve Meclis’te Aralık ayı sonuna kadar bütçe mesaisi devam edecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından açıklanan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeler başlıyor.
Merkezi yönetim bütçesi kapsamında, 224 kamu idaresinin bütçesi önce komisyonda ardından da meclis genel kurlunda ele alınacak.

En çok eğitim ve sağlığa bütçe

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülüyor. Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3,5 olacağı tahmin edildi.
2022 bütçesinde, Eğitim harcamaları için 273.453 milyar lira, sağlık harcamaları için 304.606 milyar lira, sosyal yardımlar için 104.183 milyar lira, tarıma 57.6 milyar lira, reel kesim destekleri için 68.9 milyar, Savunma Sanayii için 181milyar lira kaynak ayrıldı.

İlk toplantı çarşamba

Bütçe görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, 20 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te komisyonda yapacağı sunumla başlanacak. Bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına bir hafta ara verilecek.
Plan ve Bütçe Komisyonunda, 26 Ekim Salı günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak. Bakanlık ve kurumların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri, 26 Kasım Cuma günü tamamlanacak. Bakanlar kendi bakanlıkları ve bağlı kuruluşların bütçeleri ele alınırken mecliste olacak. Böylece bütçenin komisyondaki müzakereleri sona erecek. Aralık ayında ise TBMM Genel kurulunda bütçe görüşmeleri gerçekleşecek.

Genel kurulda tek gündem bütçe olacak

Aralık ayında genel kurulda gerçekleşecek bütçe görüşmeleri sırasında, genel kurulda başka bir yasa düzenlemesi ele alınmayacak. Bütçenin genel kurulda ele alındığı dönemde meclise ziyaretçi de kabul edilmeyecek.
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