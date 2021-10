https://tr.sputniknews.com/20211019/tinderdan-yeni-ozellik-1049980416.html

Tinder'dan yeni özellik

Tinder'dan yeni özellik

ABD merkezli dünyanın en popüler flört uygulaması Tinder, kullanıcılarının davet edildikleri düğünlere yalnız gitmemeleri için Plus One isimli yeni bir özellik... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

Tinder, perşembe günü, kullanıcılarının yaklaşan düğünlerde kullanıcıların bir partner bulmaları için yeni bir özellik geliştirdiğini duyurdu. Bugünden itibaren kullanıcılar, uygulamadaki 'Plus One' seçeneğine katılarak, düğün için bir sevgili aradıklarını veya istekli olduklarını belirtebilecekler. Yeni özelliğe, geçen ay başlatılan ve ilgi alanlarına göre eşleşmeleri ve daha fazlasını keşfetmenin yollarını sunan Tinder'ın 'Keşfet' bölümünden erişilebilir.Tinder Ürün İnovasyonu Başkan Yardımcısı Kyle Miller, "Üyelerimizin birçoğunun davet edildikleri düğünler için Plus One gibi bir özelliği aradığını biliyoruz ve şimdi onlara tam olarak Tinder'da bunu yapmanın bir yolunu sunmaktan ötürü heyecan duyuyoruz" dedi. Tinder ayrıca, bir düğün planlama kaynak şirketi olan WeddingWire ile yeni bir 'düğün hibesi' kampanyası aracılığıyla bekar misafirlerin düğünde yapacakları masrafları karşılamalarına yardımcı olmak için ortaklık kuruyor. Bugünden itibaren, Plus One'a katılan ilk 100 uygun Tinder kullanıcısı, yaklaşan düğünlerle ilgili seyahat, hediyeler ve konaklama gibi masrafların karşılanmasına yardımcı olmak için 460 dolarlık bir hibe alacak. WeddingWire, konukların bir düğüne katılmak için ortalama 460 dolar harcadıklarını tespit etti ve bu yüzden çekiliş için bu miktar seçildi.

