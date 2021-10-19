https://tr.sputniknews.com/20211019/trt-genel-muduru-sobaci-kuresel-sorunlari-dunyanin-gundemine-tasiyoruz-1049984909.html

TRT Genel Müdürü Sobacı: Küresel sorunları dünyanın gündemine taşıyoruz

TRT Genel Müdürü Sobacı: Küresel sorunları dünyanın gündemine taşıyoruz

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı insanı merkezine alan yayıncılık anlayışıyla, dezavantajlı coğrafyaların, toplumların ve bireylerin sesi olmak için gayret... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T22:57+0300

2021-10-19T22:57+0300

2021-10-19T23:02+0300

türkiye

trt

mehmet zahid sobacı

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Bu yıl 19-20 Ekim tarihlerinde “Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak” temasıyla 5’incisi düzenlenen TRT World Forum 2021’in açılış konuşmasında, Kovid-19 salgını nedeniyle fiziki engeller oluşsa da dünyanın şimdi her zamankinden daha çok diyaloğa, tartışmaya, ortak akıl yürütmeye, fikir alışverişine ve yeni bir anlayış geliştirmeye ihtiyacı olduğunu belirten TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı şu şekilde konuştu:Krizleri, sorunları ve değişimleri dijitalleşme sürecinden bağımsız düşünebilmenin mümkün olmayacağını belirten Sobacı, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:İnsanlığın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar dönemi sadece devletlerin değil, birçok aktörün ve kurumun da içinde yer aldığı bir süreç olduğunu ve bu aktörlerden biri olan yayıncılara da büyük sorumluluklar düştüğünün altını çizen Sobacı, konuşmasında şunları kaydetti:ü

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trt, mehmet zahid sobacı