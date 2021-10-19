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TÜGVA'dan suç duyurusu açıklaması
TÜGVA'dan suç duyurusu açıklaması
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), TÜGVA'ya karşı karalama ve iftira kampanyası düzenleyenlerle ilgili savcılığa suç duyurularında bulunmaya devam edildiğini... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T01:16+0300
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türkiye
türkiye gençlik vakfı (tügva)
açıklama
türkiye gençlik vakfı
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TÜGVA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
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türkiye gençlik vakfı (tügva), açıklama, türkiye gençlik vakfı

TÜGVA'dan suç duyurusu açıklaması

01:16 19.10.2021
© Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), TÜGVA'ya karşı karalama ve iftira kampanyası düzenleyenlerle ilgili savcılığa suç duyurularında bulunmaya devam edildiğini bildirdi.
TÜGVA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Tüm faaliyetlerini halka açık ve şeffaflıkla sürdüren kamu yararına vakıf statüsü olan Türkiye Gençlik Vakfına suç isnat etmek için sahte ve asılsız belgelerle akıl almaz hayali iftiralarla başlatılan kumpas sürecinde, sahte ve asılsız belgeleri sosyal medyada ilk servis edenler başta olmak üzere TÜGVA'ya karşı karalama ve iftira kampanyası düzenleyenler ile alakalı savcılığa suç duyurularını gerçekleştirmeye devam ediyoruz."
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