https://tr.sputniknews.com/20211019/turk-tabipleri-birligi-saglik-bakanligindan-hpv-asisinin-ucretsiz-olmasini-talep-etti-1049963994.html

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'ndan, HPV aşısının ücretsiz olmasını talep etti

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'ndan, HPV aşısının ücretsiz olmasını talep etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 19 Ekim 2021 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na yazdığı yazı ile Human Papilloma Virus (HPV) aşılarının ulusal aşı takvimine... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T12:53+0300

2021-10-19T12:53+0300

2021-10-19T12:53+0300

türkiye

türk tabipleri birliği (ttb)

hpv

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049374443_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b99365b2392988998b99b1022e8eb6c5.jpg

Rahim ağzı kanserinin önlenebilir ve erken tanı konduğunda tedavi edilebilir olduğunun belirtildiği yazıda, kanser etkenlerinden olan HPV ile her yıl yaklaşık 14 milyon kişinin enfekte olduğuna dikkat çekti. Yazıda önlenebilir hastalıkların ve ölümlerin önüne geçilmesi için ulusal taramanın yanında HPV aşılarının da ücretsiz olarak ulusal aşı programına eklenmesi talep edildi.Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de HPV'yi elimine etmek için strateji planı geliştirdiği hatırlatılan yazıda, "Bu plana göre hareket eden ülkelerde 2030'a dek 15 yaş ve altı kız çocuklarının yüzde 90'ının aşılanması, 35 yaşına kadar kadınların en az bi kere uygun yöntemle taranması ve bunun 45 yaşında bir kere daha tekrarlanması öngörülmektedir" denildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türk tabipleri birliği (ttb), hpv