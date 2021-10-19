Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
https://tr.sputniknews.com/20211019/turkiyede-son-24-saatte-30-bin-862-yeni-vaka-tespit-edildi-223-kisi-hayatini-kaybetti-1049981801.html
Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 862 yeni vaka tespit edildi, 223 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 862 yeni vaka tespit edildi, 223 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 849 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T20:40+0300
2021-10-19T20:40+0300
2021-10-19T20:40+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 862 yeni vaka tespit edildi, 223 kişi hayatını kaybetti
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 849 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi.