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Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 862 yeni vaka tespit edildi, 223 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 862 yeni vaka tespit edildi, 223 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 849 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T20:40+0300
2021-10-19T20:40+0300
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60

Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 862 yeni vaka tespit edildi, 223 kişi hayatını kaybetti

20:40 19.10.2021
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Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 849 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi.
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