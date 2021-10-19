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Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı
Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını açıkladı. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
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ekonomi
mehmet muş
ihracat
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Muş, sosyal medya hesabından Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı paya ilişkin paylaşımda bulundu.Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığına işaret eden Muş, "Bu rakam, 1980'de yüzde 0,14, 2000'de yüzde 0,43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin." ifadelerini kullandı.
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mehmet muş, ihracat

Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı

10:15 19.10.2021
© Fotoğraf : Pixabayithalat, ihracat, ticaret, ekonomi
ithalat, ihracat, ticaret, ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© Fotoğraf : Pixabay
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını açıkladı.
Muş, sosyal medya hesabından Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı paya ilişkin paylaşımda bulundu.
Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığına işaret eden Muş, "Bu rakam, 1980'de yüzde 0,14, 2000'de yüzde 0,43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin." ifadelerini kullandı.
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