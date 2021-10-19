https://tr.sputniknews.com/20211019/turkiyenin-ilk-tescilli-kenevir-tohumu-narli-hasat-edildi-1049983252.html

Türkiye'nin ilk tescilli kenevir tohumu 'Narlı' hasat edildi

Türkiye'nin ilk tescilli kenevir tohumu 'Narlı' hasat edildi

Samsun'da Türkiye'nin ilk tescilli endüstriyel kenevir tohumu olan "Narlı"nın ilk hasadı yapıldı. Elde edilen kenevir, giyim, kozmetik ve ilaç sektörü gibi... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T21:34+0300

2021-10-19T21:34+0300

2021-10-19T21:34+0300

türkiye

samsun

hasat

kenevir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1049983190_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_705cbebaf8ba20af83e7fb8d9e231116.jpg

Samsun'da tescilli "narlı" kenevir çeşidinin ilk hasadı yapıldı.Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kenevir Araştırmaları Enstitüsü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından başlatılan proje kapsamında 10 hektarlık alanda tohumluk için ekilen narlı kenevirin hasadı için program düzenlendi.Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Çarşamba Deneme İstasyonu'nda ekimi gerçekleştirilen narlı kenevir çeşidinin hasadına katılan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Türkiye açısından Anadolu'ya ait bir değerin yeniden hayata kazandırıldığını söyledi.Kenevir bitkisinin yeniden üretilmesi ve ekonomiye kazandırılmasını önemsediklerini belirten Ünal, "Kenevir, ülkemize bütün unsurlarıyla destek olacak bir ürün olarak sadece kazanç kapısı değildir. Ülkemizin geleceğine bir yatırımdır. Bu kapsamda üniversite olarak bize düşen hizmeti yerine getirmeyi amaçlıyoruz. Kenevirin sadece bir şekilde değil bütün unsurlarıyla sanayiye kazandırılmasını amaçlıyoruz" dedi.Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Selim Aytaç da narlı çeşidi kenevirin sağlık, tekstil, savunma, ilaç sanayi gibi birçok alanda kullanımına yönelik Ar-Ge çalışması yaptıklarını anlattı.Kenevir bitkisinin köklerinden tohumuna kadar bütün unsurlarının değerlendirilebileceğine vurgu yapan Aytaç, "Ülkemizde bin yıllık geçmişi olan bir ürün tekrar hak ettiği noktaya geliyor. Bizim kültürümüzde olan keneviri her sektörde kullanabileceğiz. Bugün tohumluk narlı türünün hasadını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.Bu yıl 10 hektarlık alanda ekimi gerçekleştirilen narlı çeşidinden bir ton tohum elde edileceği belirtildi.

türkiye

samsun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

samsun, hasat, kenevir